Появилось видео с места смертельного ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Читайте нас в:

На кадрах можно увидеть пожарную машину и людей, которые стоят у обочины. Кроме того, можно разглядеть и сам туристический автобус, который перевернулся на бок.

Известно, что автобус следовал из КНР в Уссурийск. По данным МЧС России , в салоне находились 49 пассажиров. Все они являлись российскими гражданами. Об этом заявил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Известно о по крайней мере двух погибших , также много человек пострадали. По предварительным данным, авария случилось из-за того, что транспортное средство в какой-то момент потеряло управление и съехало в кювет.

Пожарные, медики, полиция, спасатели, сотрудники прокуратуры приехали на место происшедшего. Представители МЧС помогают людям, которые пострадали при ДТП.