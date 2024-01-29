Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом детской хоккейной команды

Судя по опубликованным кадрам, от легковой машины почти ничего не осталось. Кузов полностью смяло, обломки крыши и других деталей машины разлетелись. Автобус улетел в кювет. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Свердловской области», - уточнили в ведомстве.

Авария произошла в районе Верх-Нейвинского поселка 29 января. В автобусе ехала детская хоккейная команда. Трое человек, находившихся в легковушке, погибли.

Тренер хоккейной команды скончался в карете скорой помощи.

По предварительной информации, в пути у автобуса лопнуло колесо. Из-за этого его вынесло на полосу встречного движения. В итоге транспортное средство врезалось в легковушку с Citroen. От сильного удара обе машины улетели в кювет.