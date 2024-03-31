Появилось видео с места проведения контртеррористической операции в Каспийске

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Ранее стало известно, что в Каспийске и двух районах Махачкалы введен режим контртеррористической операции. В столице Дагестана спецназ ФСБ также заблокировал боевиков в жилом доме.

Работу правоохранителей координирует оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

«Жителей прилегающих домов эвакуировали. О развитии обстановки сообщим дополнительно», - подчеркнули в НАК.

По данным источника РИА «Новости» , в квартире в жилом квартале Каспийска, заблокированной сотрудниками ФСБ, находятся двое террористов. Здание оцеплено.

Видео, которое появилось в Telegram-каналах утром 31 марта, снято на улице Амет-Хана Султана в Каспийске, уточнил Mash Gor.