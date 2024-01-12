Появилось видео с места пожара в московской квартире, где погибли четыре человека

На ролике видно, что на место случившегося прибыли огнеборцы, следователи, бригада скорой помощи и полицейские. Из окна квартиры все еще идет дым.

В результате пожара погибли трое детей и их отец. Возгорание произошло в квартире на первом этаже на площади 15 «квадратов». Со второго этажа удалось вызволить двоих детей, их передали медикам.

На месте ЧП работают сотрудники прокуратуры , следователи и криминалисты СУ СК по Москве. По факту гибели четырех человек возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.