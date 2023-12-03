Появилось видео с места пожара в кафе на северо-востоке Москвы

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По данным ведомства, 3 декабря в Северо-Восточном округе столицы на улице Космонавтов загорелось кафе. На кадрах ролика видно, что пожар нанес большой ущерб заведению. Информации о пострадавших не поступало.

Точную причину возникновения огня установят, когда будут готовы результаты пожарно-технической экспертизы. Останкинская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник «360» уточнил, что пламя охватило чердак кафе и первый этаж. Прибывшие на место спасатели развернули три ствола для борьбы с огнем. Позже спасателям удалось полностью локализовать пожар.

Накануне возгорание произошло в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе Москвы. В полыхающей квартире оказались заблокированы дети.