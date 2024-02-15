Появилось видео с места пожара в центре Москвы

Пожар начался утром 15 февраля. Очевидцы обратились в экстренные службы из-за густого черного дыма , который поднимался над крышей ресторана на Тверской улице, 18 к1. Прибывшие на место спасатели, по информации источника «360», выяснили, что на внутридворовой территории загорелись две постройки. Огонь быстро распространялся.

На время работы экстренных служб проезд по Тверской улице и Большому Путинковскому переулку ограничили. Дептранс Москвы сообщил об отсутствии пробок в этом районе.

Один человек пропал без вести, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, пожар начался в здании «Известия Холл», а потом перекинулся на заведения общепита. Людей эвакуировали из ночного клуба и бара.