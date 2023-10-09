Появилось видео с места пожара в Благовещенске, где погибли двое детей

Читайте нас в:

По данным ведомства, пожар случился вечером 8 октября в одном из домов на Заводской улице.

«При тушении обнаружены тела двоих малолетних мальчиков 2019 и 2020 годов рождения», - указали в Следкоме.

Следственные органы СК России по Амурской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебную пожарно-техническую экспертизу.

Кроме того, после гибели детей прокуратура Амурской области начала проверку. Ведомство сообщило в своем Telegram-канале , что мальчики отравились продуктами горения.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Благовещенска Дмитрий Ханюков. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Ранее три ребенка погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Жертвами возгорания также стали мужчина и женщина.