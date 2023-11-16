Появилось видео с места обрушения дома в Астрахани
В Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть дома. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
На месте происшествия работают спецслужбы. В пресс-службе МЧС сообщили, что эвакуировали 213 человек, из них 37 детей. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале написал, что создан оперативный штаб.
«Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», - написал он.
Для жителей создали три пункта временного размещения на базе школ. Причины происшествия пока неизвестны. Бабушкин также опубликовал видео с частью обрушенного дома.
Прокуратура начала проверку после частичного обрушения дома в Астрахани. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей.