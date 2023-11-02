Появилось видео с места обнаружения похожего на взрывное устройство предмета в Москве
Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили у здания военного комиссариата на юго-западе Москвы. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».
На кадрах видно, что в зоне обнаружения СВУ работают сотрудники правоохранительных органов. Само место случившегося оцепили.
По данным Telegram-канала Mash , похожий на самодельное взрывное устройство предмет нашел полицейский. Он совершал обход территории военкомата на улице Дмитрия Ульянова. Правоохранитель сообщил о находке своим коллегам.
Другие подробности инцидента уточняются.
Недавно в Твери ликвидировали агента украинских спецслужб , пытавшегося устроить теракт в здании военкомата. По указанию кураторов мужчина заранее подготовил самодельное взрывное устройство.
В сентябре сотрудники ФСБ предотвратили теракт , который планировал совершить житель Севастополя. Силовики обнаружили у мужчины тайник, в котором он хранил СВУ. Его изготовили на основе вещества иностранного производства.