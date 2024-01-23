Появилось видео с места нападения волка на женщину в Курганской области

Еще живой пострадавшую доставили в больницу многочисленными ранами головы и конечностей. Но от полученных увечий женщина скончалась.

Как выяснили следователи, волк зашел на территорию поселка вечером 22 января. Зверь напал на собаку, а погибшая попыталась защитить питомца. Тогда хищник кинулся и на нее.

«В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина», - передали в Следкоме.

Местная жительница Юлия, которая пыталась помочь женщине и вызвала ей скорую, в деталях рассказала «360» о случившемся. По ее словам, пострадавшую невозможно было узнать по лицу и одежде, она была вся в крови и изранена.

Это первый случай нападения хищника в населенном пункте, рассказал глава Петуховского муниципального округа Антон Волков. Животное уже ликвидировали. Охотник Алексей предположил, что волк, скорее всего, был больным. Мужчина тоже отметил, что раньше волки в поселок не приходили.