Появилось видео с места аварии в Тушине, где автомобиль сбил пешехода

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На кадрах видно, что место ДТП оцепили, сейчас там работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Также на видео попали столкнувшиеся машины. У одного из автомобилей сильно поврежден бампер.

Немногим ранее источник «360» в экстренных службах сообщил, что авария произошла у дома № 42. Автомобиль врезался в машину и сбил пешехода. В пресс-службе МВД подтвердили госпитализацию пострадавшего.

Очевидцы сообщили , что виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии. Сбитый им человек выжил, его забрали врачи скорой помощи.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла на юго-востоке Москвы. Машина марки ВАЗ получила серьезные повреждения.