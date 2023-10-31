31 октября 2023, 20:35

Появилось видео с места аварии в Тушине, где автомобиль сбил пешехода

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Авария с участием двух автомобилей и пешехода произошла на улице Свободы в Тушине. Видео с места происшествия оказались в распоряжении «360».

На кадрах видно, что место ДТП оцепили, сейчас там работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Также на видео попали столкнувшиеся машины. У одного из автомобилей сильно поврежден бампер.

Немногим ранее источник «360» в экстренных службах сообщил, что авария произошла у дома № 42. Автомобиль врезался в машину и сбил пешехода. В пресс-службе МВД подтвердили госпитализацию пострадавшего.

Очевидцы сообщили , что виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии. Сбитый им человек выжил, его забрали врачи скорой помощи.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла на юго-востоке Москвы. Машина марки ВАЗ получила серьезные повреждения.

ДТП Москва 2023
31 октября 2023, 22:02
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя разместил в Telegram-канале сообщение в 21:58 по местному времени (совпадает с московским). Подробностей угрозы не сообщается.

Горожан попросили принять меры безопасности, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

Днем ранее российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Обломки упали на территорию школы на Северной стороне. Осколки снарядов также рухнули в Инкермане и на Пасечной улице.

Крым Севастополь
31 октября 2023, 20:21
«Девчонку ждал, и на него напали». Отец избитого подростка рассказал о драке в Серпухове
unsplash.com
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Группа подростков избила школьника в Серпухове за внешний вид в результате потасовки в торговом центре «Корстон». Отец пострадавшего сообщил «360», что сейчас его сын чувствует себя нормально.

Мужчина рассказал, что ребенок получил травмы в виде синяков. С отцом потерпевшего уже связались следователи. Подобных инцидентов с подростком ранее не случалось, добавил собеседник «360». Он также ответил на вопрос о том, как чувствует себя ребенок физически и психологически.

«Нормально», - сказал отец.

Мужчина подтвердил, что драка произошла из-за неформального вида подростка. Отец не исключил, что мальчик находился в торговом центре с друзьями - ребята ждали знакомую.

«Девчонку ждал, и на него напали», - отметил мужчина.

Нападение на 17-летнего парня произошло 29 октября. После избиения подростка следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Знакомый пострадавшего рассказал, что знает одного из нападавших. По его словам, он является воспитанником детдома.

Драки Дети Серпухов
31 октября 2023, 19:17
Уголовное дело возбудили против дебошира, устроившего драку на борту Иркутск — Москва
unsplash.com
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Сотрудники транспортной полиции в Сыктывкаре возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который устроил драку на борту рейса Иркутск — Москва. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники транспортной полиции в Сыктывкаре возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который устроил драку на борту рейса Иркутск - Москва. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебошир находился в самолете в нетрезвом состоянии. Он развязал драку с 22-летним жителем Кемеровской области. Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара. Работники службы авиационной безопасности вызвали наряд полиции.

«Сотрудники доставили участников конфликта в дежурную часть линейного отдела МВД России, где в отношении дебошира составлен протокол по признакам правонарушения», - сообщила Волк.

Потерпевшего госпитализировали. Сейчас по факту случившегося начали предварительное расследование.

Об экстренной посадке самолета «Аэрофлота», следовавшего из Иркутска в Москву, стало известно 31 октября. Командир воздушного судна предупреждал участников потасовки, что посадит самолет, если они не остановятся. Сначала мужчины успокоились, но потом снова начали драться.

Драки Самолеты
31 октября 2023, 18:39
Автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль врезался в машину и сбил пешехода на улице Свободы в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, авария произошла около дома № 42. Пешехода и водителя одного из автомобилей направили в медицинское учреждение. Подробности уточняются.

В пресс-службе МВД подтвердили произошедшее и госпитализацию пострадавших.

«По предварительным данным, столкновение двух единиц легкового автотранспорта с последующим наездом на пешехода», - заявили в ведомстве.

По словам очевидцев аварии , виновник ДТП был пьян. Он повредил несколько автомобилей. Сбитый им пешеход выжил, его увезли на скорой.

Ранее две машины столкнулись на юго-востоке Москвы. Автомобиль марки «Жигули» получил серьезные повреждения.

ДТП Москва 2023

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