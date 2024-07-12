12 июля 2024, 10:32

Появилось видео с медведем, задравшим дрессировщицу в Петербурге

Читайте нас в: Google Новости

Полиция начала проверку по факту нападения медведя на женщину в Парголово. Хищник был домашним питомцем профессиональной дрессировщицы.

«Напавшее животное было обезврежено полицейскими, второго медведя в целях безопасности усыпили», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Диких животных содержали на частной территории на законных основаниях: супружеская пара занималась цирковой деятельностью. Один из медведей вырвался из вольера и набросился на хозяйку. От полученных травм женщина скончалась.

Хищники жили с погибшей с 2015 года. Как рассказала 360.ru соседка жертвы, помимо медведей, на участке был волк.

«Фонтанка» сообщила, что семья погибшей принадлежит к цирковой династии Запашных - Симадо - Масляновых. Одного из медведей супруги приводили к телеведущему Николаю Дроздову в передачу «В мире животных».

Год назад другой случай нападения хищника на человека произошел в Подмосковье. Медведица Машка набросилась на собственную хозяйку в элитной деревне Большое Сареево. Женщина плохо закрыла клетку, в результате чего «домашнее животное» выбежало на участок. Пока специалисты отлавливали буйную медведицу, хозяйка пряталась в ближайшем кафе. Хищницу пришлось застрелить.

Санкт-Петербург Медведи Ленинградская область Семья Видео Женщины Россия Животные Полиция
12 июля 2024, 12:08
Вспыхнувший накануне пожар потушили в Крыму
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Пожарные полностью ликвидировали пожар на 15 гектарах, вспыхнувший накануне в горно-лесной местности вблизи Судака. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожары Лесные пожары Крым
12 июля 2024, 11:51
«Вытащили клетки со зверушками». Животных из зоомагазина спасли при пожаре в Солнечногорске
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Солнечногорске дотла сгорел клуб «Карэ». В соседнем помещении находился зоомагазин. Животных удалось спасти, сообщил источник 360.ru.

«Как сказали на месте, началось все с веранды. Пожарные вскрыли дверь зоомагазина, и мы вытащили клетки со зверушками», - рассказал очевидец.

По его данным, спасли всех животных, но в помещении остались аквариумы.

«В здании света нет, фильтры не работают, воздух не поступает. Надежда, что генераторы включат для поддержания, если их не залили», - добавил источник.

Спасенных животных планируют отдать на передержку.

Пожар в Солнечногорске начался ночью 12 июля. Огонь локализовали в 07:05, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

Пожары Солнечногорск Животные
12 июля 2024, 11:36
Два трамвая столкнулись в Златоусте. Один человек погиб и восемь пострадали
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Два трамвая столкнулись в Златоусте Челябинской области. Кадры с места ДТП появились в распоряжении 360.ru.

Авария произошла при буксировке трамвая - в этот момент он отцепился и врезался в другой состав, из которого выходили пассажиры.

Очевидец рассказал 360.ru, что слышал сирены в районе остановки и видел толпу на месте происшествия.

«Я на остановке „Выставочный зал“ был, там слышал сирены, и видел толпу возле остановки, но не видел, что там было. Когда сел на маршрутку, видел, что еще скорая помощь подъезжает», - сообщил он.

По данным Госавтоинспекции Челябинской области, трамваи столкнулись на проспекте Гагарина. Состав наехал на женщину-пешехода, она скончалась в медучреждении. Водитель трамвая и семь пассажиров получили травмы.

«Все пострадавшие взрослые, они доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. По ее результатам специалисты примут меры реагирования.

Массовое ДТП произошло ранее в Нижегородской области. На трассе столкнулись 11 машин.

Челябинская область ДТП
12 июля 2024, 11:32
Виновный в гибели журналистки в Крыму получил год исправительных работ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Симферопольский районный суд признал бывшего инструктора по боевой подготовке Игоря Малева виновным в причинении смерти по неосторожности журналистке Светлане Бабаевой и приговорил его к году исправительных работ. Об этом сообщило РИА «Новости» Крым.

Наказание осужденный будет отбывать в «Черноморнефтегазе», по основному месту работы. С него ежемесячно будут удерживать 10% зарплаты.

По данным следствия, Малев в октябре 2022 года во время занятий на полигоне несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в землю боевыми патронами, находясь рядом с Бабаевой. Одна из пуль разорвалась на части, два ее осколка отрикошетили в журналистку, смертельно ее ранив.

Малев признал вину, раскаялся в содеянном, попросил прощения у близких погибшей. Кроме того, его ранее никогда не судили, он характеризовался положительно и имеет ребенка на иждивении. По совокупности этого и вынесли приговор. Обжаловать его Малев не планирует.

В мае житель Югры получил срок за то, что случайно убил друга в драке.

Крым Работа

Новости по теме