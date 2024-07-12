Появилось видео с медведем, задравшим дрессировщицу в Петербурге

«Напавшее животное было обезврежено полицейскими, второго медведя в целях безопасности усыпили», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Диких животных содержали на частной территории на законных основаниях: супружеская пара занималась цирковой деятельностью. Один из медведей вырвался из вольера и набросился на хозяйку. От полученных травм женщина скончалась.

Хищники жили с погибшей с 2015 года. Как рассказала 360.ru соседка жертвы, помимо медведей, на участке был волк.

«Фонтанка» сообщила, что семья погибшей принадлежит к цирковой династии Запашных - Симадо - Масляновых. Одного из медведей супруги приводили к телеведущему Николаю Дроздову в передачу «В мире животных».

Год назад другой случай нападения хищника на человека произошел в Подмосковье. Медведица Машка набросилась на собственную хозяйку в элитной деревне Большое Сареево. Женщина плохо закрыла клетку, в результате чего «домашнее животное» выбежало на участок. Пока специалисты отлавливали буйную медведицу, хозяйка пряталась в ближайшем кафе. Хищницу пришлось застрелить.