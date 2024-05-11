11 мая 2024, 02:35

Появилось видео с камер из салона утонувшего в Мойке автобуса

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Камера видеонаблюдения, расположенная в салоне автобуса, зафиксировала последние секунды поездки перед его падением с Поцелуева моста в реку Мойку в Петербурге. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как водитель пытался справиться с управлением, а автобус начинало на скорости заносить. Пассажиры пытались удержаться от падения, крепко вцепившись в поручни.

«Запись прерывается, когда автобус падает в реку», - уточнил канал.

По последним данным, в ДТП погибли семь человек, а сам водитель автобуса сейчас находится в больнице.

До этого в опубликованном списке имен погибших фигурировали четыре человека. Личности трех жертв установили, один мужчина пока остается неизвестным. Также пострадали пять человек - двое мужчин и три женщины.

Жители Санкт-Петербурге после ДТП стали нести цветы на Поцелуев мост, возлагая их к стихийному мемориалу.

Ранее чудом спасшийся пассажир рассказал, что сумел спастись, забирая губами остатки кислорода у потолка автобуса. По его словам, после падения салон сразу заполнился водой, а он сам в темноте потерял супругу.

Санкт-Петербург Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 06:00
Цистерна с топливом загорелась в Ростовской области
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Топливная цистерна загорелась на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, пожар уже локализовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели локализовали возгорание на 200 квадратных метрах. Цистерна загорелась на ж/д станции в поселке Красноармейский.

«На охлаждение цистерны поданы два лафетных ствола, проводится пенная атака. Маневровым поездом остальные вагоны перемещены на безопасное расстояние», - говорится в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в региональном МЧС.

В тушении пожара задействовали 52 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС спасли 41 человека из горящей больницы в Бийске. Кроме того, еще 33 эвакуировали. Очаг возгорания находился на шестом этаже здания. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 51 спасателя.

Пожары МЧС РФ Россия
11 мая 2024, 04:14
Страховые выплаты получат все пассажиры упавшего в Мойку автобуса
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель генерального директора по перевозкам компании «Такси» Роман Юренев заявил, что пассажиры упавшего в реку Мойку в Петербурге автобуса получат страховые выплаты. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Все пассажиры застрахованы, получат страховые выплаты в соответствии со степенью полученного вреда здоровью», - рассказал он.

Юренев добавил, что причины аварии будут установлены. Записи с наружных камер наблюдения уже сняли, а также изучат записи видеокамеры из водительской кабины.

По его словам, следствию оказывается все необходимое содействие. В СК России уже передали путевки с графиком работы и другие документы.

До этого опубликовали видео последних секунд поездки из салона автобуса перед его падением в Мойку.

Ранее петербургский губернатор Александр Беглов принес соболезнования семьям погибших пассажиров. По его словам, всех выживших пассажиров госпитализировали.

На водителя упавшего в реку автобуса завели уголовное дело , он задержан.

Санкт-Петербург Выплаты в России Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 02:05
Спасать пассажиров тонущего в Петербурге автобуса помогал 19-летний москвич
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге среди людей, помогающих спасать пассажиров тонущего в Мойке автобуса, оказался 19-летний москвич по имени Владимир. Парень сразу прыгнул в воду на помощь людям, сообщила «Фонтанка».

Владимир помогал доставать пострадавших в ДТП людей. Спустя несколько часов он сам обратился к медикам.

«Врачи диагностировали у Владимира переохлаждение легкой степени и обморожение дистальных отделов нижних конечностей первой степени», - уточнило издание.

После этого его отпустили в удовлетворительном состоянии. Юноша постоянно живет в Москве, а в Санкт-Петербурге остановился в гостинице.

В спасении людей участвовали трое жителей Дагестана - Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, которых на родине уже обещали представить к государственным наградам за этот мужественный поступок.

В числе добровольных спасателей, отмечает издание, узбек с киргизским паспортом Илхом Эргашев, казах Ерхан Аханов, а также три капитана катеров, оказавшихся на тот момент рядом с местом ДТП - Яна Карасева, Линара Ибатуллина и Игорь Беляев.

Ранее опубликовали список имен погибших пассажиров.

Спасатели Санкт-Петербург Молодежь Москва Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 22:43
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Стали известны имена погибших жителей Петербурга после падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойка. Список опубликовали «Известия».

В списке погибших две женщины и один мужчина. Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, - местные жители.

Согласно неофициальной информации, в ЧП погиб мужчина на виде 30–40 лет, его личность устанавливается.

В списке пострадавших указана Тамара Г. 1952 года рождения, уроженка Тверской области, Алексей Х., проживающий в Санкт-Петербурге, Дмитрий Л. 1988 года рождения, а также две неизвестные женщины, на вид которым около 60 лет.

Автобус с пассажирами упал в Мойку, пробив ограду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Прохожие сразу же бросились в воду, чтобы спасти людей. Шахбан Джабраилов в беседе с 360.ru рассказал, что он смог достать трех или четырех человек до прибытия экстренных служб.

Санкт-Петербург Автобусы Водители Автобус упал в Мойку в Петербурге

Новости по теме