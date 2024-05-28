Появилось видео с браконьерами, расстрелявшими медведей с вертолета на Камчатке
Браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета на Камчатке, сняли на видео. Ролик появился в распоряжении 360.ru.
На видео попало одно воздушное судно. На кадрах видно, что тушу животного привязали к тросу вертолета для транспортировки.
По предварительным данным, браконьеры взяли в аренду Ми-8 и с воздуха застрелили минимум трех медведей в природном заказнике «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе. Злоумышленников объявили в розыск.
Министерство природных ресурсов Камчатского края и полиция делают все возможное, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Нарушителей привлекут к ответственности согласно закону.