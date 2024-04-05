05 апреля 2024, 20:45

Появилось видео прорыва дамбы в Орске

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В Орске произошел прорыв дамбы. Власти начали экстренную эвакуацию людей из зоны затопления, в распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП.

МЧС России по Оренбургской области в Telegram-канале сообщило о прорыве дамбы и эвакуации людей. По информации ведомства, в Орске усилили группировку спасателей.

По сообщению Telegram-канала Mash , из-за прорыва дамбы власти Орска эвакуируют население Старого города, поселка Никель, площади Гагарина, улицы Строителей и Докучаева. Эвакуация происходит в экстренном режиме, жителей этих частей города просят «немедленно бежать» в пункты временного размещения.

Паводок в Орске начался несколько дней назад. Из-за стремительного таяния льдов на реке Урал дамба дала трещины. Жителей начали эвакуировать заранее из-за угрозы возможной аварии на техническом сооружении.

МЧС РФ Эвакуации
05 апреля 2024, 20:07
Жителей Орска эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы
Пресс-служба МЧС
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Власти Орска приняли решение эвакуировать жителей нескольких улиц из-за угрозы прорыва дамбы. Об этом сообщила городская администрация.

Речь идет о площади Гагарина, а также улицах Строителей и Докучаева, которым угрожает подтопление в результате возможной аварии на техническом сооружении на реке Урале.

«Жителям необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения», - отметили в сообщении.

В Чехове спасатели ликвидировали отток воды из пожарного водоема. С просьбой ликвидировать прорыв плотины в правительство Московской области обратились жители деревни Радутино. Специалисты с помощью обрешетки и мешков с песком соорудили временную дамбу, чтобы остановить утечку.

Урал Спасатели Реки Водоемы
05 апреля 2024, 18:03
Рэпер Toxi$ пойдет под суд за пропаганду наркотиков
Freepik
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Рэп-исполнителя Toxi$ (Андрея Смелянского) в ближайшем будущем ждет судебное разбирательство. В его песнях обнаружили пропаганду наркотиков, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, сотрудники полиции и наркологической больницы изучили творчество 20-летнего рэпера Toxi$ и выявили признаки пропаганды запрещенных веществ. Речь идет о таких треках, как «Мой счет», «ХО» и «iCant».

Материалы с результатами проверки направили на рассмотрение в Невский районный суд. Заседание по делу исполнителя намечено на май.

Руководитель пресс-службы судов по Санкт-Петербургу Дарья Лебедева, сообщила Mash, что представитель Смелянского уверяет в отсутствии призыва к употреблению наркотиков в песнях. Вину рэпер не признал.

Ранее россиян лишили клипа «Дымок» Ицыка Цыпера. По требованию государственных органов этот ролик заблокировали на YouTube для пользователей из России.

Наркотики Суд Музыка Шоу-бизнес
05 апреля 2024, 17:42
«Целый час бил». Житель Мурина постучал в окно соседа топором из-за громкой музыки
Телеканал «360»
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В Мурине сосед сверху решил постучать в окно к мужчине снизу топором, спущенным на веревке. Конфликт между ними начался давно, причиной стала громкая музыка, рассказал «360» сосед снизу Денис.

«Где-то в 18:30 он пришел пьяный, начал долбить ко мне в дверь, кричал, ругался, угрожал, даже другие соседи стали выходить. Он через дверь кричал, глазок закрывал, я не стал открывать, не дай бог. Потом он ушел, и буквально через полчаса слышу какие-то стуки. Мне показалось, что это в окно. Потом еще раз… оказалось - топором. В течение часа, наверное, он постоянно бил в окно. С окном все хорошо - целое», - сообщил молодой человек.

По его словам, сосед полтора года жалуется на то, что в квартире Дениса громко играет музыка, но, как он утверждает, это происходит только днем. Однажды ругаться приходила жена соседа - Денис отметил, что «не увидел в ней адекватности».

Подруга Дениса вспомнила, что год назад, когда они отмечали дома день рождения, в дверь начали «долбить с диким грохотом».

«Мужчина сразу начал орать. Если бы он попросил сделать потише, мы бы сделали, но он прямо с матом, с криками начал и не хотел нас слышать. Потом немного успокоился и ушел. Все это было в восемь вечера», - поделилась девушка с «360».

По словам Дениса, когда музыку слушала его подруга, причем днем, сосед тоже стучал по батареям и сразу начинал кричать. Любопытно, что в глаза они друг друга никогда не видели В день происшествия с топором Денис, как он утверждает, слушал музыку только в наушниках, у него был «тихий вечер». Увидев, что происходит, он позвонил хозяину квартиры и вызвал полицию.

«Я написал заявление, они хотели к нему подняться, но у них тамбур закрыт, и к ним не попасть. И сегодня полиция хотела попасть туда, они мне звонили, но больше не отзванивались, поэтому не знаю, что в итоге произошло», - признался собеседник «360».

Он предоставил видео с места происшествия.

Ленинградская область Музыка Полиция
05 апреля 2024, 17:41
Еще одному причастному к теракту в «Крокусе» избрали меру пресечения
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Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения еще одному предполагаемому участнику подготовки теракта в Подмосковье — уроженцу Таджикистана. Его взяли под стражу до 22 мая, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения еще одному предполагаемому участнику подготовки теракта в Подмосковье - уроженцу Таджикистана. Его взяли под стражу до 22 мая, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мужчину обвиняют по статье о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы.

«Судом избрана мера пресечения сроком на один месяц 18 суток, то есть до 22 мая 2024 года», - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимира Путин предположил, что заказчики теракта хотели нанести ущерб единству России , это было их главной целью. Других, по мнению главы государства, даже «не просматривается».

Ленинградская область Музыка Полиция

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