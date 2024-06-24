24 июня 2024, 13:03

Появилось видео пожара в синагоге после вооруженного нападения в Дербенте

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Очевидец вооруженного нападения в Дербенте снял на видео пожар в местной синагоге. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно горящее здание и поднимающиеся вверх клубы дыма. Автор видео заснял работу полиции, скорой помощи и пожарных. Место ЧП оцепили. На кадрах слышны звуки стрельбы.

Также очевидец показал свой автомобиль, который получил повреждения в результате атаки.

«У меня вообще нет слов. <…> Все разбито», - сказал автор видео.

Глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин рассказал, что половина синагоги в Дербенте полностью сгорела. Пожар потушили утром 24 июня, сообщили «Известия».

После вооруженного нападения в Дагестане ввели план «Перехват». По данным Telegram-канала «112» , погибли пятеро полицейских.

Дагестан Пожары Видео Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 12:44
«Получили ожоги». Кусок горящего каната отлетел в детей на шоу в Ревде
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В Свердловской области несколько человек получили ожоги на празднике по случаю дня рождения Среднеуральского медеплавильного завода. Во время триал-шоу объятый огнем канат оборвался и улетел в зрителей. Очевидица рассказала 360.ru, что пришлось вызвать скорую помощь.

Праздник устроили 23 июня в парке дворца культуры. Предприятие пригласило участников вело-экстрим шоу Trial Brothers из Екатеринбурга. Мужчины на велосипедах прыгали через горящую скакалку, но что-то пошло не так - трос оборвался и отскочил в сторону.

«Канат, по всей видимости, прогорел, порвался и полетел в толпу зрителей, среди которых было большинство детей. Несколько человек получили ожоги», - рассказала одна из зрительниц.

Они с сыном пришли на шоу и встали с противоположной стороны, поэтому не пострадали. По словам женщины, после ЧП к парку подъехала скорая помощь.

«На выходе с территории праздника туда заехала скорая, родители одного из детей вызвали ее», - сказала она.

Другая очевидица заявила, что праздник с самого начала проводили якобы без присмотра - ни медиков, и ни пожарных рядом не оказалось. Она заявила, что пострадал один человек.

«Попало за шиворот мальчику, волосы немного подпалило и ожог остался. После того, как канат отлетел, охрана начала уводить подальше людей, и рядом встал охранник. До этого никаких мер безопасности не было», - сказала она.

В Краснодарском крае дети получили травмы во время катания на карусели в парке Поддубного в Ейске. Прямо на ходу сломалось удерживающее устройство аттракциона.

Дети
24 июня 2024, 12:17
Путин выразил соболезнования родным погибших в Севастополе и Дагестане
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным погибших в Севастополе и Дагестане и пообещал оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане. Конечно, оказывается помощь сейчас по линии службы здравоохранения всем тем, кто пострадал», - процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Атаки произошли 23 июня. В Дагестане террористы напали на синагоги и церкви, в результате погибли 15 правоохранителей и четверо мирных жителей. В республике объявили трехдневный траур.

В тот же день ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS. Четыре ракеты удалось сбить, одна упала на территории пляжа в Учкуевке. Жертвами стали четыре человека, пострадал еще 151. В Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.

Дмитрий Песков Владимир Путин Удар по Севастополю ракетами ATACMS Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 12:16
Пожар уничтожил свитки Торы во время теракта в Дербенте
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Пожар, случившийся в синагоге в Дербенте в результате теракта, уничтожил свитки Торы. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Он отметил, что синагога, построенная в 1914 году, оказалась полностью уничтожена огнем изнутри. Здание предстоит восстанавливать.

«Она являлась не только местом религиозного притяжения проживающих в городе евреев, но и предметом исторического и архитектурного наследия республики. В огне также утеряны свитки Торы, которые хранились в синагоге», - заявил Борода.

В ФЕОР добавили, что в синагогах, как правило, хранится как минимум три свитка Торы. Если какой-то из них уничтожается, новый пишется вручную.

Теракты в Дагестане, случившиеся 23 июня, унесли жизни 19 человек : 15 правоохранителей и четырех мирных жителей. Личности пятерых нападавших установили, боевиков ликвидировали. Расследование преступлений продолжается.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 11:58
Двух участниц шоу «Пацанки» избили в московском баре
РИА «Новости»
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Двух участниц пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили в центре Москвы, когда они отдыхали в заведении Mono Bar на Покровском бульваре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, девушки пришли в бар с подружками. Спустя какое-то время у них возник конфликт с другим посетителем. Разозлившись, мужчина набросился на участниц шоу с кулаками и покинул бар.

Кузнецову с травмой головы увезли в больницу, где медики оценили ее состояние как средней степени тяжести. Остальных подруг привезли в полицейский участок.

Mash уточнил, что врачи провели обследование пострадавшей и не выявили черепно-мозговую травму. После этого Кузнецову отпустили долечиваться домой. Тем временем сотрудники полиции организовали проверку после случившегося.

Недавно участница шоу «Пацанки» Александра Петрова напала на своего соседа, избив его молотком. По ее словам, она сожалеет, что не смогла решить эту ситуацию по-другому.

Избиения Телевидение Москва Шоу-бизнес

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