Появилось видео пожара в синагоге после вооруженного нападения в Дербенте
Очевидец вооруженного нападения в Дербенте снял на видео пожар в местной синагоге. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На ролике видно горящее здание и поднимающиеся вверх клубы дыма. Автор видео заснял работу полиции, скорой помощи и пожарных. Место ЧП оцепили. На кадрах слышны звуки стрельбы.
Также очевидец показал свой автомобиль, который получил повреждения в результате атаки.
«У меня вообще нет слов. <…> Все разбито», - сказал автор видео.
Глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин рассказал, что половина синагоги в Дербенте полностью сгорела. Пожар потушили утром 24 июня, сообщили «Известия».
После вооруженного нападения в Дагестане ввели план «Перехват». По данным Telegram-канала «112» , погибли пятеро полицейских.