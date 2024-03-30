Появилось видео пожара в корпусе МГТУ имени Баумана
Днем в субботу в Москве вспыхнула кровля одного из корпусов МГТУ имени Баумана. Пресс-служба МЧС показала кадры тушения возгорания на видео.
Днем в субботу в Москве вспыхнула кровля одного из корпусов МГТУ имени Баумана.
Пресс-служба МЧС показала кадры тушения возгорания на видео.
На кадрах можно увидеть, что от крыши здания в небо поднимается черный дым. В Telegram-канале ведомства уточнили, что огонь охватил порядка 20 квадратных метров кровли.
На сайте вуза отметили, что ЧП произошло в здании строящегося библиотечного комплекса. Спасатели уже локализовали распространение огня, угрозы для сотрудников и студентов нет. В настоящее время здание находится на ремонте.
Представитель экстренных служб уточнил РИА «Новости» , что огонь локализовали на площади в 40 квадратных метров.