Появилось видео пожара в корпусе МГТУ имени Баумана

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Днем в субботу в Москве вспыхнула кровля одного из корпусов МГТУ имени Баумана.

Пресс-служба МЧС показала кадры тушения возгорания на видео.

На кадрах можно увидеть, что от крыши здания в небо поднимается черный дым. В Telegram-канале ведомства уточнили, что огонь охватил порядка 20 квадратных метров кровли.

На сайте вуза отметили, что ЧП произошло в здании строящегося библиотечного комплекса. Спасатели уже локализовали распространение огня, угрозы для сотрудников и студентов нет. В настоящее время здание находится на ремонте.

Представитель экстренных служб уточнил РИА «Новости» , что огонь локализовали на площади в 40 квадратных метров.