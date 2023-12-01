Появилось видео пожара на рынке «Садовод» в Москве
Возгорание на вещевом рынке «Садовод» в Москве засняли на видео. Ролик оказался в распоряжении «360».
На месте происшествия работают спасатели. Огонь начал распространяться на крышу и верхние этажи зданий.
Пострадал один человек. В пресс-службе МЧС России сообщили, что точную площадь пожара пока уточняют.
«Тушат более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы», - передали в ведомстве.
Очевидцы рассказывали что на место вызвали сотрудников «Мосводоканала». Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее крупный пожар произошел на рынке в Ростове-на-Дону. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
«По оперативным данным, директор одной из аптек организовала криминальный семейный бизнес, в который вовлекла родственников», - уточнила она.
Волк добавила, что во время обысков в аптеке, домах и машинах подозреваемых нашли неучтенные сильнодействующие вещества. Также оперативники обнаружили деньги, документы, банковские карты, пустые коробки от лекарств, технические устройства и другие доказательства. Предположительно, стоимость изъятых препаратов составила более 85 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Четверых задержанных отправили в изолятор, еще одного - под домашний арест. Подозреваемым грозит до восьми лет заключения. Расследование продолжается.
На днях мужчина и женщина умерли после отравления метадоном в Москве. Отравившихся в квартире на Чертановской улице нашла знакомая и сразу же вызвала скорую.
«Уже трижды угрожали. Я на это не обратил внимания, потому что, если себя похвалить, угрозы случаются три раза в день. <…> Я не знаю, [что за люди] угрожали», - отметил он.
Владелец рынка рассказал, что уже обратился в полицию и показал правоохранителям сообщения с угрозами поджога. Бизнесмен хочет проверить камеры наблюдения и выяснить, из-за чего на самом деле произошел пожар.
«Я поставил человека, чтобы он все камеры прошерстил, у меня их штук 98. Весь рынок просвечивается у меня. Поджигателей еще не видел», - сообщил Карабашев.
Версию о злоумышленниках озвучили и владельцы торговых точек на сгоревшем рынке.
«Я не думаю, я знаю. Мы в этом уверены на все 100%», - указал владелец павильона с одеждой в ответ на вопрос о возможном поджоге.
Другой бизнесмен вспомнил, что это уже не первое ЧП на рынке «Темерник». По его словам, шесть лет назад произошел крупный пожар, который уничтожил много торговых точек.
«Тоже был тяжелый пожар. Вот тогда у нашей семьи все сгорело, начинали с нуля. А сейчас смогли спасти хоть что-то», - заключил предприниматель.
Огонь на рынке вспыхнул вечером 30 ноября. К приезду пожарных на территории «Темерника» уже горели торговые павильоны. Из-за быстрого распространения огня и плотной застройки пожар охватил площадь в четыре тысячи квадратных метров.
«Мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД России - настоящие профессионалы! Они оперативно установили подозреваемых <…> и задержали их сегодня», - рассказала она.
По словам Ирины Волк, на причастность к преступлению проверяют трех мужчин и женщину. Сыщики искали злоумышленников всю ночь. Других подробностей пока нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Девочка пропала в Козельске 29 ноября. Она не вернулась домой после уроков. Следователи возбудили уголовное дело. К поискам подключились волонтеры. СМИ писали, что ребенка похитили и от матери потребовали выкуп в размере полутора миллионов рублей. Появлялась также информация о том, что в похищении подозревают отца девочки, однако его адвокат заявил, что в тот день они вместе были в суде и мужчина технически не мог совершить преступление.