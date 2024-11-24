24 ноября 2024, 23:15

Появилось видео пожара на борту российского лайнера в Анталье

РИА «Новости»
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Очевидцы сняли на видео пожар, разгоревшийся на российском лайнере авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту Антальи. Пассажиры не пострадали.

Оперативные службы аэропорта ликвидировали возгорание, которое, по предварительной информации, началось в двигателе самолета.

Издание Haber уточнило, что на борту находились 79 пассажиров.

«Все пассажиры самолета были эвакуированы без каких-либо травм, к счастью, ни с кем ничего не случилось. На данный момент негативной ситуации нет», - заявил замруководителя гражданской администрации аэропорта Анталии Суат Сейитоглу.

До этого о пожаре на борту, следующему из Сочи в Анталью, сообщила онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya.

Турция Пожары Самолет SSJ-100 Сочи Видео Самолеты Россия Авиакомпании
24 ноября 2024, 23:33
Стало известно о состоянии пассажиров загоревшегося самолета из Сочи в Анталье
РИА «Новости»
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При возгорании самолета Superjet в Турции обошлось без погибших. Началась проверка, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что после посадки в аэропорту Анталья загорелся самолет Superjet 100. Кореняко сообщил, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Азимут».

«Погибших нет. Росавиация разбирается в произошедшем», - сказал он.

Онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya сообщила, что возгорание произошло в двигателе самолета. Наземные службы аэропорта потушили огонь. На время работ они перекрыли взлетно-посадочную полосу. Заместитель губернатора провинции Анталья Суат Сейитоглу сообщил агентству DHA , что никто не пострадал, все 79 пассажиров эвакуировались. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Авиация Турция Сочи Авиакатастрофы Самолеты Авиакомпании
24 ноября 2024, 22:03
Петербурженка родила на платформе станции метро
РИА «Новости»
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Сотрудники петербургской подземки в День матери приняли роды. Пассажирка родила сына прямо на платформе станции «Горьковская», сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Схватки начались, когда женщина ехала в поезде. Она вышла на «Горьковской», и они усилились. Сотрудники станции в 13:19 вызвали скорую помощь, но роды проходили стремительно, и врачи не успели - принимать ребенка пришлось самостоятельно.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», - рассказала дежурная по станции Евгения Бордачева.

Через несколько минут после первых схваток женщина родила мальчика. Врачи увезли семью в больницу. Пресс-служба метрополитена сообщила, что мать и сын чувствуют себя хорошо.

В этот же день на Лиговском проспекте произошло ЧП с автобусом. Во время движения в салоне раздался взрыв, одна пассажирка пострадала.

Санкт-Петербург Дети Беременность Семья Метро
24 ноября 2024, 18:32
Названа причина драки иностранных студентов в Казани
РИА «Новости»
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Устроившие драку перед Казанским федеральным университетом студенты из Ирана не поделили место в очереди в пункт миграционного сопровождения, чтобы подать документы. Для предотвращения подобных ЧП в дальнейшем вуз объявил об открытии трех дополнительных пунктов приема, куда могут обратиться иностранные абитуриенты и учащиеся. Об этом сообщил «Коммерсант».

Новый мобильный пункт приема департамента внешних связей откроется в понедельник на улице Деревни Универсиады и займется обслуживанием студентов, живущих в кампусе Второй пункт заработает рядом с общежитием № 5 в Студенческом городке.

Основной офис департамента внешних связей КФУ на Гвардейской улице продолжит работу и откроет новые приемные окна. Туда смогут обратиться иностранные студенты, живущие вне кампусов.

Два иранских студента устроили драку около здания департамента внешних связей КФУ. В ходе задержания один из молодых людей толкнул сотрудника полиции.

Республиканский главк СК посчитал поведение иностранца применением насилия в отношении представителя власти и завел уголовное дело. Ведомство пообещало обратиться в суд для избрания студента меры пресечения.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал задержание студентов недопустимым и потребовал привлечь к ответственности тех, кто задержал молодых людей.

Уголовное дело Казань Россия Иран Студенты
24 ноября 2024, 18:08
Пассажир судна спрыгнул в Москву-реку на западе столицы и доплыл до берега
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина выпрыгнул с прогулочного судна в Москву-реку во время прохода Воробьевых гор. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, мужчина самостоятельно доплыл до берега, где выбрался из воды и ушел в неизвестном направлении.

Позже его обнаружили в кафе у причала. Пловцу вызвали скорую, а спасатели предоставили ему термоодеяло.

С чем связано желание экстремала искупаться в ледяной воде, неизвестно.

Москва

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