Появилось видео пожара на борту российского лайнера в Анталье
Очевидцы сняли на видео пожар, разгоревшийся на российском лайнере авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту Антальи. Пассажиры не пострадали.
Оперативные службы аэропорта ликвидировали возгорание, которое, по предварительной информации, началось в двигателе самолета.
Издание Haber уточнило, что на борту находились 79 пассажиров.
«Все пассажиры самолета были эвакуированы без каких-либо травм, к счастью, ни с кем ничего не случилось. На данный момент негативной ситуации нет», - заявил замруководителя гражданской администрации аэропорта Анталии Суат Сейитоглу.
До этого о пожаре на борту, следующему из Сочи в Анталью, сообщила онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya.