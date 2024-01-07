Появилось видео после взрывы гранаты в кальянной в Домодедове
Видео с места взрыва в кальянной в Домодедове опубликовал подмосковный СК. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали двое мужчин — оба находятся в больнице.
Видео с места взрыва в кальянной в Домодедове опубликовал подмосковный СК. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали двое мужчин - оба находятся в больнице.
После взрыва гранаты следователи оперативно задержали 43-летнего местного жителя. Его заподозрили в покушении на убийство общеопасным способом.
По данным следствия, рано утром 7 января подозреваемый отдыхал в кафе в микрорайоне Северный Домодедова. Внезапно у него возник конфликт с другими посетителями, он достал гранату и бросил боеприпас в людей.
Травмы получили двое мужчин 1995 и 2002 года рождения. Их незамедлительно госпитализировали.
На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области. Специалисты проводят осмотр и допросы, выясняя все обстоятельства преступления.