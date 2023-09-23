Появилось видео полыхающей квартиры на юго-востоке Москвы

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В районе Выхино-Жулебино в столице загорелась квартира. Жители соседнего дома запечатлели полыхающее жилище на камеру смартфона. На кадрах видно вырывающиеся из окна языки пламени. Также можно заметить поднимающийся черный густой дым. Вокруг дома собралась толпа людей.

Источник «360» уточнил, что загорелась двухкомнатная квартира на седьмом этаже. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Во время происшествия хозяев дома не было. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь. О пострадавших сведений не поступало. Все причины и обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам.

Ранее в Новой Москве произошло возгорание в квартире жилого дома. Сотрудники МЧС спасли шестерых взрослых и троих детей. Еще три человека пострадали. О их состоянии пока ничего не известно.