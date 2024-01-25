Появилось видео побега кота Твикса из переноски

По видеозаписи можно отследить хронологию трагической истории кота, высаженного из поезда в Кирове. Расследование проводила Федеральная пассажирская компания, дочернее предприятие РЖД.

Пассажир с котом сел в вагон в 21:13 10 января, у них проверили документы. На следующий день в полдень пассажир прогулялся на перроне и залез на верхнюю боковую полку, переноска с котом была под полкой. Кот вышел из переноски в 12:23, его видели все, кроме владельца.

Проводница поймала кота в 12:35, спросила пассажиров, чей кот, и в 12:36 попросила пассажира в тамбуре выпустить кота из вагона. Владелец обнаружил отсутствие животного через 7,5 часа и после безуспешных поисков обратился к проводнику.

Кота Твикса искали волонтеры, нашли его мертвым недалеко от станции.

Смерть наступила из-за укуса животного и обморожения.

Видео с камеры наблюдения поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, из которого высадили кота Твикса, появилось в Сети. Кадры выложил Telegram-канал Mash.