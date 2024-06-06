Появилось видео перестрелки на западе Москвы

На опубликованных кадрах хорошо слышно, как правоохранители ведут ответный огонь в парковой зоне. Автор ролика предположил, что в стрельбе участвовал бывший военнослужащий.

«Я сама ничего не видела, мы с собакой убежали, когда стрельба началась. Меня дочь предупреждала, что такое там, но я не думала, что вылезет к нам. У меня руки до сих трясутся! Выстрелов было очень много, на видео попал самый разгар ситуации», - рассказала 360.ru о ситуации очевидец.

По предварительным данным, стрелком был наемный убийца, который застрелил сисадмина столичной фирмы из АКС-74У. Позже в СК опровергли эту версию. Расправа произошла рядом с домом погибшего.

Прибывшие на место правоохранители ранили стрелка и задержали его. Нападавшим оказался мужчина 1988 года рождения.