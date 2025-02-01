Появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии

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На кадрах видно, как воздушное судно влетело в крышу здания и раздался мощный взрыв. После этого начался пожар.

Самолет вылетел из местного аэропорта. На борту находились шесть человек - два пилота, два врача, пациент и его родственник. На место прибыли аварийные бригады, дороги перекрыты. Самолет потерпел крушение в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман, сообщил телеканал CBS.

Воздушное судно направлялось из Филадельфии в Спрингфилд, штат Миссури. Источники в полиции сообщили репортеру канала, что части самолета попали в машины в этом районе.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной аварии.

Ранее в США на месте авиакатастрофы в Вашингтоне обнаружили тела 41 погибшего , 28 из которых уже идентифицировали.

«Вероятно, в кадре - и момент падения воздушного судна на жилой сектор», - уточнило агентство.