Появилось видео «огненного» ДТП на Киевском шоссе в Москве

Кофемолку, которая взорвалась в руках 15-летнего мальчика в Забайкальском крае, заминировали враги его родителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Оказалось, что на семью злился 67-летний мужчина, у которого они недавно купили дом. Продавец потребовал от родителей подростка еще 300 тысяч рублей и начал угрожать. По предварительным данным, бывший собственник здания и его 25-летний знакомый зарядили кофемолку электродетонаторами, найденными в золотодобывающей шахте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемых в совершении преступления задержали.

Ранее сообщилось, что житель Балея принес домой кофемолку, которую он нашел на улице. Его сын решил проверить, как она работает, после чего прогремел взрыв. Восьмиклассник получил ранения левой руки, лица, правого глаза, живота и груди. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось.