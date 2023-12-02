Появилось видео «огненного» ДТП на Киевском шоссе в Москве
Серьезная авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. Момент ДТП попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».
Участниками ночной аварии стали два эвакуатора, легковушка, грузовик и машина ДПС. На кадрах видно, как в результате столкновения вспыхнул мощный пожар.
Из-за аварии движение в сторону области перекрыли , позже транспортный поток пустили по левой полосе. На место происшествия прибыли оперативные службы. Автомобилистам рекомендовали объезжать этот участок дороги.
Источник «360» уточнил, что в аварии погибли мужчина и девушка. Еще один человек получил ранения. В ДТП загорелось несколько машин, около 02:00 огонь распространился на 10 квадратных метров. В аварию попали фура, «Газель», Volkswagen Tiguan и автомобиль ДПС Skoda. Одной из жертв оказалась 21-летняя дочь водителя автомобиля, которая оформляла ДТП в машине ГИБДД.