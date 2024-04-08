08 апреля 2024, 20:12

Появилось видео обрушения моста с автомобилями в Вязьме

Телеканал «360»
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Видео обрушения моста в Вязьме, в результате которого пострадали пять человек и погибла женщина, появилось в Сети. Кадры с видеорегистратора опубликовал Telegram-канал Shot.

Свидетелями происшествия стали десятки водителей. Судя по видеозаписи, в момент падения на мосту находились грузовая машина и легковушка.

В понедельник, 8 апреля, обрушился путепровод , соединявший центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По последним данным, пострадали пять человек, среди них - 14-летний ребенок. Жертвой обрушения стала женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Один из очевидцев происшествия рассказал «360», что у Панинского путепровода был проблемный участок , который периодически вибрировал. По данным регионального Минздрава, врачи диагностировали у пятерых пострадавших множественные травмы.

Дети Обрушения Видео
08 апреля 2024, 20:33
Обрушение моста в Вязьме оставило без газа тысячи местных жителей
Telegram
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Сети газоснабжения получили серьезные повреждения из-за обрушения моста в Вязьме. От газа отключили 69 юридических лиц, пять котельных и около 8,8 тысячи физических лиц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.

«Из-за обрушения путепровода в Вязьме повреждены сети газоснабжения. <...> От газа отключили потребителей Вяземского и Темкинского районов. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы», - указали в ведомстве.

По поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте обрушения работают аварийные бригады.

Мост рухнул в Вязьме в понедельник, 8 апреля, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. Жертвой обрушения стала одна женщина, пятерых пострадавших госпитализировали. Следственный комитет завел уголовное дело.

Видео момента обрушения путепровода в Вязьме появилось в Сети.

Уголовное дело ЖКХ Обрушения Газ
08 апреля 2024, 19:42
«Вибрация была всегда». Водители Вязьмы заявили о проблемном участке рухнувшего моста
Телеканал «360»
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Расположенный в Вязьме Панинский путепровод разрушился после въезда большегрузной машины. Об этом «360» рассказал один из очевидцев происшествия.

Он добавил, что экстренные службы прибыли на место очень оперативно.

«КамАЗ по нему проехал - и все. А потом пожарные и скорые прибыли на место достаточно оперативно. Легковушка еще была, старая иномарка», - заявил очевидец.

Жительница Вязьмы Елена в комментарии «360» отметила, что у моста был проблемный участок. Когда на путепроводе скапливалась пробка, он начинал вибрировать.

«Когда проезжаешь любой мост, есть такие ощущения. А тут в одном месте вибрация была всегда», - подчеркнула собеседница «360».

В пресс-службе смоленского главка МЧС сообщили, что в момент обрушения на мосту находилась грузовая и легковая машины. В салоне иномарки были два человека, один из которых получил смертельные травмы.

В региональном Минздраве уточнили, что в Вяземскую центральную городскую больницу доставили пять пострадавших, среди которых 14-летний ребенок. Врачи при осмотре диагностировали у всех множественные травмы.

По требованию губернатора региона Василия Анохина, в медицинское учреждение направили дополнительные бригады врачей.

Смоленские следователи после обрушения путепровода завели уголовное дело. В рамках расследования они установят все причины происшествия.

Обрушения Дороги
08 апреля 2024, 19:12
Школы Кургана перевели на дистант из-за паводка
РИА «Новости»
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В Кургане все школы с 9 апреля решено перевести на дистанционный режим работы из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Экстренные меры приняли в связи с тем, что с 8 апреля началась эвакуация населения с территорий, которые попали в зону риска подтопления.

«А также с тем, что в образовательных организациях Кургана разворачиваются пункты временного размещения», - указали в мэрии.

Власти Курганской области ранее ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Вадим Шумков призвал эвакуироваться жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки. Повышение уровня воды в реке Тобол приблизилось к 11 метрам.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в Оренбургской и Тюменской областях. Синоптики предупредили о высоком уровне воды в реках Ишим и Тобол.

Школы Курган Паводки Реки
08 апреля 2024, 19:01
Названо число эвакуированных жителей затопленных районов Оренбуржья
Пресс-служба МЧС
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Обстановка в Оренбургской области остается сложной из-за сильных паводков. С подтопленных территорий эвакуировали более 6,5 тысячи человек, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

По его словам, тяжелая ситуация на востоке и в центре Оренбургской области. При этом уровень воды на реке Урал продолжает повышаться.

«В зоне ЧС задействованы более 4000 специалистов и 848 единиц техники, плавсредства и беспилотники», - добавил Ситников.

Он подчеркнул, что во многих населенных пунктах проводят превентивную эвакуацию. Представитель ведомства призвал не ждать прихода воды и своевременно эвакуироваться.

Сотрудники МЧС также работают в Курганской области. По прогнозам в зоне риска оказались город Курган Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа.

Начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский заявил, что подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автодорог и один мост.

«В зону подтопления попадают шесть муниципальных округов, 62 населенных пункта, 32 моста, аэропорт Кургана и пять объектов экономики», - отметил он.

По его словам, сотрудники экстренных служб круглосуточно оказывают помощь местным жителям. Для них развернули 76 76 пунктов временного размещения. Сейчас здесь находится 119 человек, более 500 эвакуированных остались у родственников.

Ранее власти Оренбургской области пообещали выплатить компенсацию пострадавшим от паводков.

Паводки Россия

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