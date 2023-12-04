Появилось видео обрушения кровли горящего завода на Открытом шоссе в Москве

Пассажиры авиакомпании «Азимут», застрявшие ранее в аэропорту Уфы, до сих пор не прибыли в точку назначения - Крансоярск. Они прождали более 12 часов и в итоге их все-таки посадили на самолет, но вместо намеченного города борт приземлился в Абакане. В нужный регион обещают отправить позже, но новый полет снова откладывают на неопределенный срок. Подробности в беседе с «360» рассказал один из пассажиров по имени Владимир.

«Мы не прилетели в Красноярск. Мы прилетели в Абакан. Теперь ждем тут в аэропорту вылет в Красноярск. И вылет снова и снова переносится», - заявил собеседник.

По его словам, 3 декабря в 06:10 пассажиры должны были вылететь в Красноярск, однако самолет задержали на полчаса, потом еще на час, и позже снова на несколько часов. После всех задержек люди пробыли в аэропорту Уфы около 12 часов. Когда недовольные пассажиры начали скандалить, их все-таки посадили на борт и обещали отправить в нужный город.

«Мы прошли регистрацию и вылетели, но пролетели Красноярск и нас посадили на запасной аэродром в Абакане в 22:00», - сказал Владимир.

Новые переносы В Абакане пассажиров попросили подождать еще два часа, но в обещанное время самолет опять не вылетел. Сейчас люди находятся в городе уже пять часов, и рейс снова переносят по непонятным причинам. Никакой информации путешественникам не предоставили, сотрудники аэропорта лишь ссылаются на плохие погодные условия. При этом другие самолеты спокойно вылетают.

Он отметил, что люди не спали уже двое суток. У одной из пассажирок есть маленький ребенок, которому скоро будет нечего есть - детское питание закончилось.

Деньги за отпуск никто не вернет Пассажир объяснил, что должен был в Красноярске пересесть на самолет до Таиланда. Из-за сложившейся ситуации отпуск придется отменить, хотя деньги на него уже никто не вернет.

«Представитель Азимута на связь не выходит, их сайт не отвечает, служба поддержки недоступна. На данный момент рейс снова переносится, предварительно на 7:00», - сказал он.

Владимир ранее рассказывал «360» о ситуации в аэропорту в Уфе. Он отмечал, что пассажирам «никто ничего не говорил», ссылаясь на плохую погоду. Когда позвонили в Красноярск, там объяснили, что «все нормально, самолеты прилетают и улетают».