18 мая 2024, 11:19

Появилось видео нападения на сотрудницу банка в Москве

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Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств нападения на сотрудницу банка в столице. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Москвы.

Прокуратура координирует работу правоохранительных органов. Специалисты проконтролируют принятие решения о возбуждении уголовного дела и установление личности подозреваемого.

Ведомство также опубликовало кадры нападения на работницу кредитной организации.

Неизвестный в маске и с пистолетом утром 18 мая напал на сотрудницу Трансстройбанка на улице Генерала Кузнецова. Мужчина ударил женщину по голове и забрал деньги из кассы. Для пострадавшей вызвали скорую помощь.

Уголовное дело Банки Преступления Видео Деньги Москва
18 мая 2024, 11:16
Около 26 тысяч жителей Новороссийска остались без света
Соцсети
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Утром 18 мая жители Новороссийска столкнулись с отключениями электроэнергии из-за пожара на подстанции «Кирилловская». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Из-за аварии доступ к электричеству временно потеряли порядка 26 тысяч абонентов.

«Частично Цемдолина; от Васильевки до Абрау-Дюрсо; частично Приморский и Центральный внутригородские районы», - указал Кравченко.

Глава Новороссийска добавил, что энергетики приступили к устранению последствий возгорания, аварийная бригада пытается запустить энергообъект.

Ранее без света остались три села в Казанском районе Тюменской области: Казанское, Большие Ярки и Огнево. Электричество отключили из-за паводков, жителей из этих районов уже эвакуировали. В Казанском районе специалисты укрепили насыпь , сдерживающую течение реки Ишим.

Пожары Электричество Россия
18 мая 2024, 09:58
Мужчина с пистолетом напал на сотрудницу банка в Москве
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В Москве мужчина в маске и с пистолетом напал на сотрудницу банка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Неизвестный ударил женщину по голове два раза, у нее пошла кровь. На место выехали врачи скорой помощи.

Уточняется, что нападение произошло в Трансстройбанке на улице Генерала Кузнецова. Злоумышленник забрал деньги из кассы. Мужчина был в синей куртке.

Похожий случай произошел ранее в Санкт-Петербурге. Там объявили в розыск мужчину, который попытался ограбить банк на Васильевском острове. Злоумышленник использовал при нападении газовый баллончик. Мужчине не удалось ничего похитить. Полиция установила личность нападавшего.

Банки Мужчины Москва
18 мая 2024, 09:19
Женщина погибла во время пожара в магнитогорском ТЦ
Пресс-служба МЧС
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В магазине напольных покрытий и хозтоваров в Магнитогорске случился пожар. Пламя охватило третий этаж торгового центра, сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже здания, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Спасатели обнаружили в ТЦ тело женщины. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. В ведомстве добавили, что на месте ЧП задействовали 36 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее пожар зафиксировали в Петроградском районе Санкт-Петербурга - там загорелся ресторан «Карл и Фридрих». Открытое горение возникло из-за жира в вытяжке мангала в отдельно стоящем одноэтажном здании кухни. Посетителей и сотрудников ресторана не эвакуировали, пожарные оперативно потушили возгорание.

Спасатели Пожары Челябинская область Магазины Магнитогорск
18 мая 2024, 00:44
Главу МВД попросили взять на контроль дело сбежавшей чеченки Заурбековой
РИА «Новости»
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Министра внутренних дел Владимира Колокольцева призвали взять под личный контроль дело сбежавшей из дома чеченки Лии Заурбековой. С подобной инициативой обратилась депутат Госдумы Нина Останина, о чем она написала в своем Telegram-канале.

«Я обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности», - заявила Останина.

Дело юной чеченки получило большую огласку. Лия Заурбекова сбежала из дома и провела несколько дней в Москве, прежде чем ее нашел отец. Девушка обратилась в полицию, но родственники пытались забрать ее и вернуть домой. Лии удалось покинуть отделение полиции отдельно от родственников, сейчас она находится в безопасности и просит не искать ее.

Чечня МВД РФ Госдума РФ Депутаты Полиция Москва

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