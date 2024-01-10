Появилось видео нападения на 6-летнюю девочку в московском магазине

На видео видно, как мужчина схватил ребенка за горло со словами «шею сверну». Родители девочки моментально отреагировали и оттолкнули злоумышленника от дочери. Ребенок от испуга заплакал, а взрослые потребовали вызвать сотрудников полиции.

По данным Следственного комитета столицы, нападение произошло 6 января около 17:00. Подозреваемым в покушении на убийство девочки оказался уроженец Киргизии. Во время допроса он признал свою вину и раскаялся, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Отец девочки в беседе с «360» рассказал, что злоумышленник находился в неадекватном состоянии - вероятно, он был пьян. Ребенок получил психологическую травму, подчеркнул папа потерпевшей.