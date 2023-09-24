Появилось видео наезда легковушки на ребенка в Дагестане

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Вечером 22 сентября в селе Агачул двое молодых людей на «Жигулях» дважды перекрывали дорогу мальчику с велосипедом. Когда ребенок все же решил проехать по обочине, машина сдала назад и сбила его.

Мальчик упал на асфальт. Из «Жигулей» вышли двое парней и стали что-то говорить кричащему ребенку, после они уехали. Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева отметила, что на несовершеннолетнего, судя по кадрам, наехали специально. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

Позже стало известно, что личность водителя установили, ему 15 лет.

«Подростка сейчас доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно - водитель, совершивший наезд на ребенка, сам 2007 года рождения», - писал Telegram-канал «Криминальная хроника СВД Дагестана».

По данным Telegram-канала Baza , пассажир легковушки тоже несовершеннолетний. Судя по кадрам, машину, на которой подростки сбили ребенка, сожгли.

Ранее полицейские задержали водителя, насмерть сбившего девочку в Алтайском крае. Мужчина ехал на большой скорости и не заметил ребенка, который переходил дорогу и катил рядом с собой велосипед.

Легковушка в Дагестане наехала на подростка-велосипедиста. Момент происшествия попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «360».