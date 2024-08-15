15 августа 2024, 15:35

Появилось видео мощного пожара в Казани

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Днем 15 августа в Казани вспыхнула мансарда административного здания. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Пресс-служба МЧС России уточнила, что ЧП произошло на улице Восстания.

«На улице Восстания горит мансарда административного здания на 750 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно», - отметили в ведомстве.

В 15:27 ведомство объявило о локализации возгорания. К тушению привлекли более 80 специалистов и 14 единиц техники.

Мощное возгорание произошло на заводе имени Ухтомского в Люберцах. На месте ЧП задействовали вертолеты, которые сбросили порядка 150 тонн воды, 360.ru показывал кадры с места ЧП.


Пожары Казань Видео
15 августа 2024, 10:38
Подросток ранил из отцовского дробовика своих одноклассников в Якутии
Pxhere
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Якутский подросток случайно встретил из дробовика отца в двух одноклассников. Об этом сообщила прокуратура региона.

«В Хангаласском районе госпитализированы двое школьников с дробовыми ранениями ног, случайный выстрел произвел несовершеннолетний», - указали в надзором ведомстве.

в Минздраве региона уточнили, подростки 14 и 15 лет получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

«На сегодняшний день состояние детей оценивается врачами средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - добавили в министерстве.

По информации агентства ЯСИА , вечером 13 августа двое подростков пришли к 13-летнему другу. Они зашли в гараж отца, где увидели два охотничьих ружья. Один из мальчиков взял оружие и выстрелил, попав в ноги ребятам.

Якутия Минздрав Школьники Оружие
15 августа 2024, 09:02
Три человека пострадали в ДТП с такси и машиной скорой в Подольске
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В Подольске утром 15 августа произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

На фото, которые опубликовало ведомство, видно, что вторым участником аварии был автомобиль такси.

Рано утром легковушка ехала по улице Кирова, где столкнулась со скорой. Произошло это около 06:00. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. Подробностей об их состоянии в пресс-службе не привели.

От удара у такси отлетел бампер и повредило капот. У скорой помощи, судя по всему, разбита передняя часть машины. Все обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

Фото Подольск Скорая помощь ДТП
15 августа 2024, 03:44
Умерла одна из пострадавших в ДТП с протаранившей толпу машиной в Калининграде
РИА «Новости»
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В Калининграде скончалась туристка из Хабаровска, пострадавшая под колесами выехавшей на тротуар иномарки. Виновнику аварии грозит до 12 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

ДТП на улице Черняховского случилось 13 августа. Mercedes под управлением 33-летнего мужчины сначала выскочил на встречную полосу, затем на тротуар и сбил пешеходов. Полиция сообщила о пяти пострадавших, из которых один отказался от госпитализации.

«Впоследствии доставленная в реанимацию жительница Хабаровска, 1973 года рождения, скончалась в реанимации от полученных травм», - сообщила пресс-служба.

Водителя увезли в отдел полиции. Правоохранители нашли в его машине шприц с неустановленной бесцветной жидкостью и назначили экспертизу. Они возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», по которой нарушителю грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Один из очевидцев аварии рассказал, что сильно пострадали два человека - женщина и мужчина.

На кадрах с места ДТП видно, как водителя увели в машину полиции.

Уголовное дело МВД РФ ДТП Калининград
14 августа 2024, 23:47
Дачник собственноручно отбился от медведя на Камчатке
Пресс-служба МЧС
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На Камчатке мужчина выжил после встречи с диким медведем. Он отбился от хищника и позвонил соседке, которая вызвала спасателей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Мужчина вечером 14 августа шел по лесу около садового товарищества «Авача-1» в районе Пятой стройки. В какой-то момент на него напал медведь. Дачнику хватило сил отбиться от зверя и позвонить соседке. Женщина вызвала спасателей.

Пока сотрудники МЧС ехали к указанному месту, окровавленного дачника нашел охотовед и вывел к дороге. Мужчину с ранами руки, головы и спины увезли в Елизовскую больницу.

Двум туристам в Бурятии повезло меньше. Они встретили медведя в Змеиной бухте на берегу Чивыркуйского залива Байкала и бросились со скалы. Один мужчина выжил, но получил тяжелые травмы, другой погиб. Последний являлся титулованным яхтсменом.

Медведи МЧС РФ Животные Камчатка

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