Появилось видео мощного пожара в Казани
Днем 15 августа в Казани вспыхнула мансарда административного здания. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.
Пресс-служба МЧС России уточнила, что ЧП произошло на улице Восстания.
«На улице Восстания горит мансарда административного здания на 750 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно», - отметили в ведомстве.
В 15:27 ведомство объявило о локализации возгорания. К тушению привлекли более 80 специалистов и 14 единиц техники.
Мощное возгорание произошло на заводе имени Ухтомского в Люберцах. На месте ЧП задействовали вертолеты, которые сбросили порядка 150 тонн воды, 360.ru показывал кадры с места ЧП.