30 октября 2024, 17:22

Появилось видео мощного пожара на производстве в Подольске

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Мощный пожар в производственном здании в Подольске сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике запечатлели полыхающее помещение завода по производству пластиковых окон. От здания поднимается густой черный дым. Так же на видео сняли работу спасателей.

По данным МЧС, огонь охватил площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 45 спасателей и 15 единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В этот же день пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в селе Сосновка на Камчатке. Информации о пострадавших из-за огня не поступало, но некоторым стало плохо из-за паники.

Подольск Пожары Видео
30 октября 2024, 11:41
Ми-8 с пассажирами на борту экстренно приземлился в Хабаровском крае
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Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту экстренно приземлился во время рейса в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.

По данным следователей, воздушное судно направлялось из села Бриакан с возвращением в пункт вылета. Вертолет сел в Тугуро-Чумиканском районе, предварительно, из-за технической неисправности.

«Информация по количеству лиц, находившихся на борту, уточняется. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - уточнили в СК.

Помощь МЧС Хабаровского края во время ЧП не понадобилась, сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

Ранее санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области. Один из пилотов получил травмы.

Вертолеты Россия
30 октября 2024, 05:22
В аэропорту Шереметьево ввели план «ковер»
Freepik
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В московском аэропорту Шереметьево ввели план «ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов задержали несколько рейсов на вылет и прилет.

Похожая ситуация случилась в ночь на 22 сентября. Аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли. Это произошло из-за угрозы атаки дронов. В итоге задержали два рейса.

Также план «Ковер» вводили в аэропорте Астрахани. Как позже сообщили в российском оборонном ведомстве, над территорией региона ликвидировали беспилотник Украины.

Кроме того, 12 сентября закрывали аэропорты Мурманска и Апатитов. План «Ковер» ввели из-за вероятной угрозы атаки беспилотников.

Аэропорт Шереметьево
30 октября 2024, 02:32
Один человек погиб при пожаре на складе в Долгопрудном
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС нашли тело погибшего мужчины при разборе завалов после пожара на складе в Долгопрудном. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

«При разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины», - заявили в МЧС.

Площадь возгорания возросла до 1300 квадратных метров. Огонь локализовали. По данным спасателей, горело хранилище с удобрениями. К тушению привлекли более 60 специалистов и 17 единиц техники. Сотрудники МЧС работают при сильном задымлении и высокой нагрузке.

Ранее пожар в двухэтажном административном здании начался на северо-западе Москвы. Как сообщил источник 360.ru, пламя охватило постройку на Таманской улице.

Спасатели Пожары Долгопрудный Москва
29 октября 2024, 22:52
Мужчина взорвал светошумовую гранату у детской площадки в Подольске
Pixabay
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В Подольске у детской площадки на улице 43-й Армии мужчина взорвал светошумовую гранату. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой мужчина около одного из домов, расположенных на улице 43-й Армии, бросил на землю, предположительно, светошумовую гранату», - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что заявлений в полицию не поступало. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В красногорской школе ученики пострадали из-за падения подвесного потолка. ЧП произошло в образовательном центре на бульваре Красногорский перед началом урока физкультуры.

Подольск Мужчины Полиция

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