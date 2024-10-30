Появилось видео мощного пожара на производстве в Подольске

На ролике запечатлели полыхающее помещение завода по производству пластиковых окон. От здания поднимается густой черный дым. Так же на видео сняли работу спасателей.

По данным МЧС, огонь охватил площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 45 спасателей и 15 единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В этот же день пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в селе Сосновка на Камчатке. Информации о пострадавших из-за огня не поступало, но некоторым стало плохо из-за паники.