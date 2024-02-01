01 февраля 2024, 10:51

Появилось видео массового ДТП с участием грузовиков в Свердловской области

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В четверг, 1 февраля, пять грузовиков и четыре легковушки столкнулись на 78-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

В четверг, 1 февраля, пять грузовиков и четыре легковушки столкнулись на 78-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло в Богдановичском районе. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины аварии.

В ведомстве уточнили, что на этом участке движение транспорта перекрыто в оба направления. Водителям порекомендовали выбрать для объезда автодорогу Грязновское - Асбест через город Сухой Лог.

Ранее в Челябинской области водитель нажал на кнопку автозапуска припаркованной во дворе машины, которую вечером забыл поставить на ручной тормоз. В итоге легковушка стала ездить по двору, врезаясь в другие автомобили.

Грузовики ДТП Свердловская область
01 февраля 2024, 11:38
Около 30 человек спасли из горящего ЦУМа в Дагестане
Пресс-служба МЧС
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Почти три десятка человек эвакуировали из горящего универсального магазина в Буйнакске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Фото и видео с места происшествия появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

«Спасатели МЧС России эвакуировали 27 человек на пожаре в Дагестане», - подчеркнули в ведомстве.

По последним данным, огонь распространился в ЦУМ на площади две тысячи квадратных метров. Возгорание смогли локализовать.

На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.

Дагестан Пожары МЧС РФ
01 февраля 2024, 11:29
Пенсионер из Москвы попытался обменять пистолет на бутылку водки в магазине
Freepik
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В одном из московских супермаркетов пенсионер попытался обменять пистолет на бутылку водки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, вечером 25 января в магазин на Чертановской улице зашел 70-летний мужчина. Подойдя к сотрудникам торговой точки, он вытащил пистолет и коробку патронов. Однако пенсионер не стал грабить торговую точку, а предложил обменять оружие на бутылку спиртного.

Сотрудники магазина отказались от сделки и оперативно вызвали полицию. Пенсионера задержали, у него изъяли переделанный пистолет без каких-либо идентификационных отметок и 18 боевых патронов.

Несколько дней назад пьяный 18-летний парень с ножом ограбил кассу и украл сырок из магазина в Новой Москве. Злоумышленника удалось быстро найти.

Пенсионеры Алкоголь Магазины Москва
01 февраля 2024, 09:57
Убийство бойца Мутаева в Махачкале записала уличная камера
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Бойца Fight Nights Магомедрасула Мутаева расстреляли возле подъезда дома, расположенного на Гапцахской в Махачкале. Преступление попало на уличные камеры.

Накануне вечером неизвестный произвел несколько выстрелов в 21-летнего Мутаева, который возвращался домой с тренировки. Судя по кадрам, появившимся в Сети, нападавший был один.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Глава ведомства поставил его расследование на личный контроль и поручил представить доклад.

В конце января в Челябинске неизвестный совершил нападение на чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого. Злоумышленник выпустил в спортсмена 20 пуль, когда тот был на ночной пробежке. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Спортсмены Уголовное дело Убийства
01 февраля 2024, 09:24
Бойца Fight Nights Мутаева расстреляли в Махачкале
РИА «Новости»
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Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомедрасул Мутаев в среду, 31 января, погиб возле дома на улице Гапцахской в Махачкале. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Убийство произошло накануне вечером около 22:30. Мутаев возвращался с тренировки в школе отца Хабиба Нурмагомедова. Неизвестные подкараулили 21-летнего спортсмена возле подъезда и расстреляли.

Пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве и незаконном обороте оружия. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования.

Ранее в Воронежской области неизвестный расстрелял автомобиль владельца крупнейшей местной птицефабрики Геннадия Ширяева на трассе Курск - Саратов. Это произошло недалеко от его дома. В результате покушения предприниматель не пострадал.

Спортсмены Уголовное дело Убийства

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