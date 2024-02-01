Появилось видео массового ДТП с участием грузовиков в Свердловской области

В четверг, 1 февраля, пять грузовиков и четыре легковушки столкнулись на 78-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло в Богдановичском районе. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины аварии.

В ведомстве уточнили, что на этом участке движение транспорта перекрыто в оба направления. Водителям порекомендовали выбрать для объезда автодорогу Грязновское - Асбест через город Сухой Лог.

Ранее в Челябинской области водитель нажал на кнопку автозапуска припаркованной во дворе машины, которую вечером забыл поставить на ручной тормоз. В итоге легковушка стала ездить по двору, врезаясь в другие автомобили.