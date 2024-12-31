Появилось видео, как запущенный салют попал в людей и машины в Ярославле

Читайте нас в:

«Ума нет», - заявили авторы канала.

Новогодний салют запустили в одном из дворов Гагаринского переулка в Заволжском районе города.

На черно-белых кадрах видно, как первый залп отправился в небо, а потом искры полетели в сторону припаркованных машин и группу людей. Во время происшествия у некоторых автомобилей сработала сигнализация.

До этого в Казани Дед Мороз устроил салют прямо на капоте автомобиля Lada. В руках он держал петарды, сообщила «Газета.ru».

Ранее в Севастополе попросили жителей не запускать праздничные салюты , чтобы не осложнять работу подразделениям противовоздушной обороны и Черноморскому флоту, «создавая ложные цели».