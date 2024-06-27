Появилось видео, как спасатели вытаскивают пассажиров из сошедшего с рельсов поезда в Коми

Тринадцать жителей Курска получили острую кишечную инфекцию после посещения одного из общепитов города. Массовое отравление спровоцировал бар «Суши кинг». Пострадавшие пожаловались на высокую температуру, боли в животе, диарею, а также обмороки и судороги. Подробностями протекания болезни некоторые из посетителей поделились в беседе с 360.ru.

Судороги и обморок По словам пострадавшей Натальи, после трапезы в заведении у нее заболел живот. Это произошло не сразу, первые симптомы проявились ночью.

«У меня была температура, сначала она была небольшая <…> 37 - она поднималась. Озноб начался. <…> Потом началась тошнота, рвота», - рассказала Наталья.

Когда температура поднялась до 38,5, она позвонила в больницу. Однако от госпитализации решила отказаться - понадеялась на таблетки. Одно из лекарств немного облегчило состояние, но тошнота никуда не ушла. Через некоторое время самочувствие резко ухудшилось.

«Пошла в туалет. Выхожу, чувствую, что мне плохо, говорю об этом маме. Как она мне сказала, дальше я упала в обморок и у меня были судороги. Ну, а дальше уже мама скорую вызвала, меня забрали», - поделилась собеседница.

Врачи диагностировали Наталье острое кишечное отравление. Сейчас она до сих пор в больнице, врачи занимаются лечением пациентки. В будущем женщина намерена обратиться в правоохранительные органы из-за сложившейся ситуации.

«Чувствовала себя очень плохо» Похожие симптомы были и у пострадавшего Николая. Он пожаловался на высокую температуру, острую боль в животе и диарею. В «Суши кинг» мужчина заказал угорь в сливочном соусе.

Также из-за трапезы отравилась жена Николая, но она отказалась от госпитализации. До происшествия пара постоянно заказывала блюда в этом заведении и не сталкивалась с проблемами. Пострадавший, как и Наталья, тоже собирается обратиться в соответствующие органы из-за случившегося.

Другая отравившаяся - Елена - тоже рассказала 360.ru о своем негативном опыте. Она купила роллы в «Суши кинг», а на следующий день почувствовала недомогание.

«Я лечилась обычными таблетками <…> Потом что-то пошло не так, вызвала скорую и легла в больницу. Тут меня хорошо лечат. В первые два дня плохо себя чувствовала очень, обезвоживание было большое, сильное отравление», - поделилась Елена.

О происшествии в «Суши кинг» стало известно 26 июня. По последним данным, там отравились 13 человек. В ресторане использовали несертифицированное филе цыпленка. Владелец заведения ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за подобных нарушений. По информации Россельхознадзора, специалисты нашли в филе курицы сальмонеллу.