Появилось видео из ТЦ «Авеню», где рухнул потолок

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На записи видно, что дежурит охранник, посетителям не дают подойти к эскалатору. Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

«По предварительным данным, в одном из торговых центров на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесной потолочной конструкции», - передали в пресс-службе ведомства.

Информация о пострадавших не поступала. Причины произошедшего выяснят специалисты. На месте ЧП работают экстренные службы. Рабочие уже начали выносить из здания обломки конструкции.

Ранее в центре Москвы на Новом Арбате загорелся ресторан, сообщил RT. Людей пришлось эвакуировать.