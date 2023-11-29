Появилось видео из школьной столовой под Кировом, где отравились 16 детей

Россиянку Ирины и ее дочь жестоко убили в Турции. Женщину и девушку застрелили, тела завернули в простыню, связали веревкой и выбросили на обочине в курортном районе Бодрум. Сводный брат Ирины Михаил Двизов рассказал «360», что не видел родственницу более 20 лет и ничего не знал о ее жизни.

«Я не общался с ней уже больше 20 лет, у нас связь порвана была. Я даже не знал, что у нее дети. В последний раз ее видел, когда мне было 22 или 23 года, а сейчас-то мне уже 48. Она уехала тогда в Москву и все, я больше ничего не знал, с кем, где она живет», - поделился он.

Михаил пояснил, что у них с Ириной один отец, но разные матери. Впервые с девушкой он познакомился уже взрослым, но общались они недолго. От знакомых мужчина узнал, что Ирина улетела в Москву, их связь прервалась.

«Что моделью хотела стать - неудивительно, потому что она довольно-таки красивая девочка была», - вспоминал Михаил.

Знают ли родители погибшей о произошедшем, Двизов не в курсе. Собеседник «360» рассказал, что с матерью девушки виделся лишь однажды в Норильске, откуда Ирина родом, а с отцом не общался с 14 лет, потому что тот был «связан с криминалом».

«Отец, кажется, вообще не общался с ней (Ириной - прим. ред.), насколько я знаю. Судимый не раз», - добавил он.

Михаил добавил, что был ребенком, когда начал общаться с папой. Но у того была своя компания, и ничему хорошему он не мог научить мальчика. Двизов разорвал общение с отцом, сейчас даже не знает, где тот. Мужчина предположил, что его родитель может быть в тюрьме.

Ранее стало известно, что убить Ирину и девочку мог бывший муж. Подозреваемый после преступления мог забрать общего с женщиной сына и скрыться за границей. Правоохранители заключили, что злоумышленник заранее спланировал преступление и хладнокровно убил россиянок. Ирина была моделью и участвовала в съемках брендовой одежды в Каппадокии, Стамбуле и Бодруме.