Появилось видео из школьной столовой под Кировом, где отравились 16 детей
Прокуратура начала проверку после отравления детей в школьной столовой в Кировской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что специалисты выяснят, соблюдались ли требований санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении.
«Поводом послужили данные об отравлении учащихся одного из образовательных учреждений в Малмыжском районе. Предварительно, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приема пищи в школьной столовой», - уточнили в прокуратуре.
Ведомство также показало видео из столовой. На запись попали продукты, которыми могли кормить учеников.
В больницу с болями в животе попали 16 школьников, столовую закрыли. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале написал, что сейчас состояние всех ребят удовлетворительное, детей начали выписывать из медучреждения.
«В течение дня станут известны результаты анализов Роспотребнадзора. Школа переведена на дистанционное обучение», - добавил он.
Ранее в Бурятии возбудили дело из-за заболевания сальмонеллезом, писал RT. В заведении, где все пострадавшие ели шаурму, выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.