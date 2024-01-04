Появилось видео из квартиры Люберец после отравления жильцов угарным газом
Следователи и криминалисты проводят оперативные мероприятия в квартире жилого дома в Люберцах, где 3 января нашли четырех человек, отравившихся угарным газом. Главк СК по Московской области опубликовал видео с места происшествия.
Следователи и криминалисты проводят оперативные мероприятия в квартире жилого дома в Люберцах, где 3 января нашли четырех человек, отравившихся угарным газом.
Главк СК по Московской области опубликовал видео с места происшествия.
Накануне вечером в квартире нашли тела двух мужчин, еще двух женщин в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
Одной из версий случившегося называют отравление угарным газом. Следователи также рассматривают другие версии.
В декабре в Самарской области трое взрослых и один ребенок насмерть отравились угарным газом. Погибшие жили в многоквартирном доме. Аналогичный случай произошел ранее в Нижегородской области, где погибли два человека.