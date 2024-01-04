04 января 2024, 15:23

Появилось видео из квартиры Люберец после отравления жильцов угарным газом

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Следователи и криминалисты проводят оперативные мероприятия в квартире жилого дома в Люберцах, где 3 января нашли четырех человек, отравившихся угарным газом. Главк СК по Московской области опубликовал видео с места происшествия.

Следователи и криминалисты проводят оперативные мероприятия в квартире жилого дома в Люберцах, где 3 января нашли четырех человек, отравившихся угарным газом.

Главк СК по Московской области опубликовал видео с места происшествия.

Накануне вечером в квартире нашли тела двух мужчин, еще двух женщин в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Одной из версий случившегося называют отравление угарным газом. Следователи также рассматривают другие версии.

В декабре в Самарской области трое взрослых и один ребенок насмерть отравились угарным газом. Погибшие жили в многоквартирном доме. Аналогичный случай произошел ранее в Нижегородской области, где погибли два человека.

Люберцы Следственный комитет России
04 января 2024, 15:36
Три поезда застряли в Челябинской области
РИА «Новости»
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Три поезда застряли на перегоне Кунашак — Муслюмово в Челябинской области, региональные транспортные прокуратуры начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Три поезда застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово в Челябинской области, региональные транспортные прокуратуры начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве установили, что на два часа задержались пассажирские поезда №332 сообщением Уфа - Новый Уренгой и №346 сообщением Адлер - Нижневартовск. Также более чем на три часа задержался поезд № 6256 сообщением Челябинск - Каменск-Уральский.

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и отметила, что все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме.

По данным Telegram-канала Baza, причиной пробки стала поломка колесной пары у локомотива, который следовал в Нижневартовск из Адлера. По информации источника, поезд стоит на месте порядка пяти часов.

Пассажиры из поезда №346 в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что стоят на месте уже свыше шести часов.

«Поезд остановился в 10:00 и с тех пор не шелохнулся. Еда и вода, может, и есть, но они конечны. Благо, есть электричество и мобильная связь. Отопление в поезде неравномерное, в моем вагоне холодно», - написал один из них.

Во вторник, 2 января, в районе Аргаяша в Челябинской области четыре пассажирских поезда также попали в пробку.

Челябинская область Прокуратура РФ Пробки Поезда
04 января 2024, 13:54
Трое детей сгорели при пожаре в доме под Тверью
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Трое маленьких детей погибли при пожаре в селе Киверичи Тверской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Пожар вспыхнул в частном доме, внутри которого находились дети. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили фрагменты их тел.

Самому маленькому из погибших был год, второму ребенку - около трех лет, третьему - шесть.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они провели осмотр того, что осталось от дома, допросили соседей, очевидцев и свидетелей случившегося.

Для определения точной причины смерти детей, а также очага и причин возгорания назначили экспертные исследования. Также в рамках расследования установят причины и условия, которые способствовали случившемуся, заключили в пресс-службе СК.

Пожары Дети
04 января 2024, 12:57
Пять человек спасли на пожаре в Москве
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Сотрудники МЧС в Москве спасли пять человек на пожаре в Таганском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

В многоквартирном доме на балконе квартиры второго этажа вспыхнули мебель и личные вещи. Открытое горение ликвидировали в 10:46, а в 11:10 огонь полностью потушили.

Источник «360» в экстренных службах уточнил, что огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

На юго-востоке Москве 4 января загорелась трансформаторная электроподстанция. Из-за ЧП без электричества, тепла и горячей воды остались жители районов Отрадное, Бибирево, Южное и Северное Медведково. Прибывшие на место специалисты начали переключение абонентов на резервные схемы энергоснабжения.

Власти Бибирево и Южного Медведково организовали для жителей подвоз питьевой воды, эвакуация не потребовалась. Ранее «360» показал кадры ЧП на видео.

Пожары Москва
04 января 2024, 12:52
Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Бурятии
РИА «Новости»
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Перевозивший 12 пассажиров микроавтобус попал в аварию в Баргузинском районе Бурятии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с трассы. В результате транспортное средство перевернулось. Об этом со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что речь идет о микроавтобусе Fiat Ducato. Авария произошла в двух километрах от села Душелан.

«По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира. Информация уточняется», - заявили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что микроавтобус следовал из улуса Баянгол в Улан-Удэ. Во время движения водитель не справился с управлением, съехал с дороги, и автобус перевернулся. Все обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения водителем закона о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

Прокуратура РФ ДТП МЧС РФ Бурятия

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