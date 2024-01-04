Появилось видео из квартиры Люберец после отравления жильцов угарным газом

Три поезда застряли на перегоне Кунашак — Муслюмово в Челябинской области, региональные транспортные прокуратуры начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Три поезда застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово в Челябинской области, региональные транспортные прокуратуры начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве установили, что на два часа задержались пассажирские поезда №332 сообщением Уфа - Новый Уренгой и №346 сообщением Адлер - Нижневартовск. Также более чем на три часа задержался поезд № 6256 сообщением Челябинск - Каменск-Уральский.

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и отметила, что все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме.

По данным Telegram-канала Baza, причиной пробки стала поломка колесной пары у локомотива, который следовал в Нижневартовск из Адлера. По информации источника, поезд стоит на месте порядка пяти часов.

Пассажиры из поезда №346 в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что стоят на месте уже свыше шести часов.

«Поезд остановился в 10:00 и с тех пор не шелохнулся. Еда и вода, может, и есть, но они конечны. Благо, есть электричество и мобильная связь. Отопление в поезде неравномерное, в моем вагоне холодно», - написал один из них.

Во вторник, 2 января, в районе Аргаяша в Челябинской области четыре пассажирских поезда также попали в пробку.