Появилось видео ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве
На Московском малом кольце произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. Видео с места аварии опубликовала в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.
Водителям посоветовали выбирать пути объезда, так как движение в районе ДТП затруднено. На место прибыли оперативные службы города.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление обстоятельств аварии.
По информации столичной Госавтоинспекции , на 49-м километре Варшавского шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Источник «360» ранее сообщил о четырех пострадавших в ДТП. Спасатели вытащили мужчину и ребенка, которые оказались заблокированы в автомобиле.