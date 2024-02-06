06 февраля 2024, 11:26

Появилось видео ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве

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На Московском малом кольце произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. Видео с места аварии опубликовала в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда, так как движение в районе ДТП затруднено. На место прибыли оперативные службы города.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

По информации столичной Госавтоинспекции , на 49-м километре Варшавского шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Источник «360» ранее сообщил о четырех пострадавших в ДТП. Спасатели вытащили мужчину и ребенка, которые оказались заблокированы в автомобиле.

ДТП Москва
06 февраля 2024, 11:30
Здание загорелось недалеко от Кремля в Москве
Freepik
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В центре Москвы в Тверском районе в Богоявленском переулке произошел пожар в административном здании. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».

По его данным, информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. В горящем здании находятся люди. Открытого огня не видно, но наблюдается дым. О пострадавших сведений не поступало.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Утром в Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская также произошло возгорание в торговом центре. На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Как уточнил собеседник «360», спасатели выставили пожарную автолестницу. Открытое пламя удалось полностью потушить. Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания.

Пожары Москва
06 февраля 2024, 11:20
Московский суд заочно арестовал бывшего советника Зеленского Арестовича
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Суд в Москве заочно арестовал бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. Его обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Басманный суд Москвы постановил арестовать Арестовича* на два месяца по обвинению по двум статьям. Его заключат под стражу в случае экстрадиции или депортации на территорию России.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арестовича* на срок два месяца с момента его фактического задержания», - указали в суде.

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского покинул территорию Украины в сентябре. По данным украинской прессы, Арестович* пересек границу с Польшей через пропускной пункт Краковец-Корчева благодаря документу из ГУР. Журналисты NGL.Media предположили, что политик уехал из Украины перед заседанием высшего антикоррупционного суда по делу о взятках.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Суд Приговоры Армия Москва
06 февраля 2024, 10:58
Полиция начала поиски мужчины, попытавшегося украсть девочку в Стерлитамаке
РИА «Новости»
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Полиция начала поиск мужчины, который попытался украсть ребенка в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Республике Башкортостан.

Правоохранители опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам они примут процессуальное решение.

Все случилось 5 февраля, когда девочка с братом возвращались домой. Мужчина в светлой маске или шапке с прорезями для глаз подошел к ним во дворе по улице Артема, схватил девочку за руку и побежал в сторону. Однако мальчик спас сестру от похищения - метнулся следом и вырвал ее. Мужчина тут же скрылся. Обращение о случившемся поступило в полицию.

Ранее, в январе, в Воронеже женщина попыталась похитить девочку на глазах у матери. Она схватила ребенка за руку и потянула через дорогу. Когда мать девочки бросилась за ними, незнакомка стала утверждать, что якобы перепутала девочку с племянницей, после чего ретировалась.

Дети Башкирия МВД РФ Полиция
06 февраля 2024, 10:57
Три человека пострадали из-за взрыва в Сочи
РИА «Новости»
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Мощный взрыв газа прозвучал утром в Центральном районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, взрыв произошел в здании супермаркета на улице Тимирязева. Из-за ЧП пострадали три человека. Их доставили в больницу, детей среди них нет.

«В 08:40 от оперативного дежурного ЕДДС МО поступило сообщение, <...> что в помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не пострадали», - указали в МЧС.

На место взрыва прибыли спасатели и медики. Причины ЧП устанавливают специалисты.

Ранее газовый баллон взорвался в жилом многоквартирном доме в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, жильцов оперативно эвакуировали из здания, никто из них не пострадал. ЧП произошло по улице Леваневского.

Из-за ударной волны в доме обрушились перегородки между этажами, общая площадь повреждений составила порядка 50 квадратных метров. Губернатор отметил, что специалисты перекрыли в доме подачу электричества, газа и воды.

Газ Сочи Взрывы

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