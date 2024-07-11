Появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте, где столкнулись три иномарки

После происшествия перекрыли четыре полосы из шести в сторону центра.

Ранее смертельная авария произошла на трассе «Нарва» в Ленинградской области. По неуточненной информации, 22-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 вылетела на встречную полосу. В итоге машина столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. Молодая автомобилистка скончалась на месте.

По его данным, в ДТП столкнулись машины Citroën, Volkswagen Polo и Jaguar. На место происшествия приехали четыре кареты скорой помощи и пять нарядов ДПС. Водитель Jaguar не пострадал, шофера Volkswagen Polo увезли на скорой, а водителя Citroën госпитализировали в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Также у Citroën поизошел разлив топлива.