Появилось видео доставки пострадавших в больницу Подмосковья

На кадрах видно, что вертолет доставил пациента. Его перегрузили в машину скорой помощи и отправили в медучреждение. О состоянии пострадавшего информации пока не поступало.

Ранее один из врачей Химкинской больницы сообщил, что все доставленные в их учреждение пациенты живы , заканчиваются операции.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в теракте в Crocus City Hal. В нем числится 147 человек, в том числе дети. Девять из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.