Появилось видео атаки дрона на терминал «Новатэк» в порту Усть-Луги

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«Судя по кадрам, это был БПЛА самолетного типа», - уточнили в сообщении.

Работу предприятия пришлось приостановить из-за пожара на угольном терминале. Всех его сотрудников оперативно эвакуировали, среди них пострадавших нет. Для ликвидации случившегося создали оперативный штаб.

Возгорание на угольном терминале в Усть-Луге произошло в ночь на 21 января. В «Новатэк» заявили, что предварительной причиной пожара стало внешнее воздействие. Перед возгоранием на терминале прозвучали взрывы.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что возгорание на терминале локализовали. По данным издания «Страна.ua» , СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге.