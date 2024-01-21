21 января 2024, 19:48

Появилось видео атаки дрона на терминал «Новатэк» в порту Усть-Луги

РИА «Новости»
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Видео атаки дрона на газовый терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луги Ленинградской области появилось в Сети. Кадры опубликовали в Telegram-канале Baza.

«Судя по кадрам, это был БПЛА самолетного типа», - уточнили в сообщении.

Работу предприятия пришлось приостановить из-за пожара на угольном терминале. Всех его сотрудников оперативно эвакуировали, среди них пострадавших нет. Для ликвидации случившегося создали оперативный штаб.

Возгорание на угольном терминале в Усть-Луге произошло в ночь на 21 января. В «Новатэк» заявили, что предварительной причиной пожара стало внешнее воздействие. Перед возгоранием на терминале прозвучали взрывы.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что возгорание на терминале локализовали. По данным издания «Страна.ua» , СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге.

Пожары Ленинградская область Взрывы Видео
21 января 2024, 19:31
Семейная пара не выжила при крушении Falcon 10 в Афганистане
Global Look Press
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Семейная пара из России, находившаяся на борту рухнувшего частного самолета Falcon 10 в Афганистане, не выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, один из выживших позвонил в российскую авиакомпанию, которая организовывала рейс, и сообщил о гибели двух россиян. Четыре члена экипажа получили различные травмы, но остались в живых.

На частном борту, следовавшем из Паттайи в Москву, находились супруги из Волгодонска. Бизнесмен с женой отдыхал в Таиланде, но супруга заболела. Поэтому перевозку женщины на родину организовали бортом частного самолета, писал Shot.

По данным Росавиации, место крушения самолета Falcon 10 обнаружили в Афганистане. Борт с регистрационным номером RA-09011 следовал по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. С радаров он пропал минувшим вечером в воздушном пространстве Афганистана. О крушении самолета стало известно 21 января.

Афганистан Катастрофы Самолеты Россия
21 января 2024, 18:50
Лишь 150 картин удалось спасти из сгоревшей Национальной галереи Абхазии
РИА «Новости»
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Лишь 150 из четырех тысяч картин спасли после пожара в Национальной галерее в Сухуме. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Минкультуры Абхазии Динара Смыр. Ее слова привело РИА «Новости».

«Среди них есть фрагменты работ Александра Шервашидзе - Чачба. Но ни одна из картин этого художника не уцелела», - добавили в пресс-службе ведомства.

По словам Смыр, пока специалисты оценивают ущерб от пожара. Возможно, некоторые картины можно восстановить, заметила она.

В МВД Сухума заявили, что возгорание в галерее произошло около 03:30. Правоохранители рассматривают разные версии пожара, не исключая поджог.

Вице-президент Абхазии Барда Гунба назвал уничтожение картинного фонда серьезной потерей для культуры республики. Источник в Генпрокуратуре Абхазии сообщил, что президент Аслан Бжания ждет отчета следственных органов о пожаре в галерее.

Пожары Картины Абхазия
21 января 2024, 18:27
Выживший в катастрофе Falcon 10 связался с родными в России
Global Look Press
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Один из выживших в катастрофе Falcon 10 в Афганистане оказался 26-летний медработник Игорь Сывороткин. Мать молодого человека рассказала, что он звонил после крушения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Супруга Вероника, с которой он живет в Дмитрове, подтвердила, что Игорь был на борту самолета. Он летел в Паттайю в командировку за пациенткой Анной Евсюковой.

Транспортировку Евсюковой на Falcon 10 из Таиланда, где та отдыхала с мужем и сыном, организовала страховая компания. Местные врачи не знали, почему женщине стало плохо, поэтому ее решили перевезти на родину.

Об этом RT рассказал сын Евсюковой, которого в момент катастрофы не было на борту самолета - он вернулся в Россию регулярным рейсом.

Информация о крушении Falcon 10, следовавшего из Гая в Жуковский, появилась 21 января. На борту находилась супружеская пара. В Росавиации сообщили, что при крушении четыре человека выжили, судьба еще двух неизвестна.

Афганистан Катастрофы Самолеты
21 января 2024, 17:22
Четыре человека выжили после крушения Falcon 10 в Афганистане
Global Look Press
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Поисково-спасательная группа нашла место крушения самолета Falcon 10 в Афганистане. Из шести находившихся на борту людей четырем удалось выжить, сообщила пресс-служба Росавиации со ссылкой на данные российского посольства в стране.

«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно, четыре живы», - подчеркнули в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что пострадавшие получили травмы. Подробностей об их состоянии нет.

Судьба еще двух человек, подчеркнули в пресс-службе, пока неизвестна.

Борт с регистрационным номером RA-09011 следовал по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. С радаров он пропал вечером 20 января в воздушном пространстве Афганистана, недалеко от границы с Таджикистаном.

На Falcon 10 находились двое россиян - супружеская пара. По данным СМИ, самолет выполнял эвакуационный рейс.

Предварительной причиной его крушения назвали отказ обоих двигателей. СК уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Афганистан Самолеты

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