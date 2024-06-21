Появилось последнее видео девушки, унесенной волной в море в Сочи

Все произошло 16 июня рано утром на пляже «Ривьера». Жительница Липецкой области вместе с другом гуляла по берегу. В какой-то момент волна унесла ее в море.

В планах Дианы было провести в Сочи восемь дней. Свое путешествие она показывала на страничке в соцсетях. Один из роликов девушка сняла в поезде, где запечатлела себя и молодого человека. Видео она подписала двумя предложениями: «Едем в Сочи. Чисто вайб, закупились, затарились».

За несколько часов до гибели Диана опубликовала видео, снятое уже на берегу Черного моря. В ролике блондинка снимала саму себя и жаловалась, что ее волосы растрепались. Она показывала пляж и голубей. Потом девушка зашла в море и крикнула, что вода холодная.

Спасатели нашли тело девушки , которая, предположительно, пропала 16 июня в Сочи. По данным МЧС, ее личность установят после опознания.