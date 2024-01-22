22 января 2024, 10:03

Появилось первое фото выживших при крушении рейса Falcon 10 в Афганистане

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Появилась первая фотография с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане. Снимок опубликовали в Telegram-канале RT со ссылкой на Hurriyet News.

На втором фото запечатлены обломки самолета. По данным Telegram-канала Shot, удалось снять выживших членов экипажа. Речь идет о пилотах Дмитрии Белякове и Аркадии Грачеве, а также медике Павле Попове. По предварительным данным, сильных травм они не получили. Еще один медик Игорь Сывороткин также находится в удовлетворительном состоянии.

Выжившие ожидают вертолет для транспортировки в больницу Кабула. О судьбе пассажиров - бизнесмена Анатолия Евсюкова и его жены - ничего не известно.

Falcon 10 потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. На борту находились шесть человек, в том числе четыре члена экипажа. Один из выживших при падении Falcon 10 сам добрался до ближайшего села и жестами попросил о помощи. Отец одного из пилотов отслеживал полет сына по онлайн-сервису Flightradar.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник отметил, что выжившие при крушении воздушного судна родились в рубашке. Он назвал спасение людей настоящим чудом.

Фото Афганистан Авиакатастрофы Самолеты
22 января 2024, 09:26
Тело пенсионера с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы
РИА «Новости»
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В квартире жилого дома на Лесной улице в Москве обнаружили тело 86-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что по предварительной версии смертельные травмы погибшему нанес его 46-летний сын. Мужчину задержали. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

«Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности за убийство (статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации)», - уточнили в ведомстве.

Ранее трупы парня и его девушки нашли в гараже в Свердловской области. Вероятной причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Убийства Москва
22 января 2024, 09:00
Третий человек умер после пьяной аварии на остановке в Южно-Сахалинске
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В Южно-Сахалинске скончался третий потерпевший в аварии с пьяным водителем на проспекте Мира. Выжила только школьница, ее состояние стабилизировали. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.

«От полученных телесных повреждений трое пешеходов погибли, несовершеннолетняя потерпевшая находится в стабильном состоянии. Обвиняемый по уголовному делу задержан», - сообщила пресс-служба.

Авария произошла утром 4 января. По версии следствия, пьяный 25-летний парень без водительских прав ехал по проспекту Мира , не справился с управлением и сбил четырех человек на автобусной остановке. Две женщины погибли на месте, 10-летнюю девочку и мужчину госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по части шестой статьи 264 УК России «Нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц». Суд постановил арестовать водителя.

В Екатеринбурге пьяный владелец иномарки протаранил трамвайную остановку на улице Челюскинцев. Никто не пострадал.

Уголовное дело Прокуратура РФ ДТП Алкоголь
22 января 2024, 08:59
Пенсионер в Петербурге выехал на встречную полосу ЗСД из-за навигатора
Unsplash
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Полицейские привлекли к ответственности 74-летнего петербуржца, выехавшего на встречную полосу на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Причиной нарушения стала ошибка при движении по навигатору, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о том, что по ЗСД по стороны съезда на Богатырский проспект по встречной полосе движется Renault Duster, поступила в полицию накануне, 21 января, в 11.25. Через некоторое время нарушителя остановили у дома № 19 (корпус 3) по Комендантскому проспекту. В отношении мужчины составили протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Санкция по статье - штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее, 18 января, выезд водителя ВАЗ-2112 на встречную полосу обернулся смертельным ДТП. В результате столкновения автомобиля с ВАЗ 111130-22 23-летний водитель «двенадцатой» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

Санкт-Петербург Пенсионеры Машины Полиция
22 января 2024, 07:24
Крыши двух зданий сорвало во Владивостоке из-за непогоды
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Во Владивостоке из-за сильного ветра сорвало крыши двух зданий. Об этом сообщили в местных пабликах и СМИ.

На улице Борисенко сорвало крышу производственного здания, написало издание «Вести: Приморье». Судя по кадрам с места событий, она рухнула на припаркованные машины. По данным СМИ, пострадавших нет.

А в районе кольца Запорожской крышу магазина сдуло на припаркованный Toyota Land Cruiser, сообщило PRIMPRESS. Машина получила повреждения. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Из-за непогоды отменили несколько внутрикраевых рейсов. Как пояснила пресс-служба правительства Приморского края, техническое состояние посадочных площадок не позволило принять самолеты в Тернее, Светлой, Дальнегорске и Преображении.

Кроме того, движение через мост на остров Русский перекрыли для пассажирских автобусов, большегрузов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов и ограничили до 40 километров в час для остального транспорта.

«Проезд есть ко всем населенным пунктам Приморья, после прошедшего в крае циклона. На дорогах работает техника для отчистки трасс от снега и наледи», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что расписание общественного транспорта не изменилось - из-за низких температур на маршрут утром не вышли лишь два автобуса по направлению Владивосток - Вольно-Надеждинское.

МЧС Приморского края попросило жителей воздержаться от поездок «за пределы населенных пунктов» из-за ухудшения погодных условий.

Приморье МЧС РФ Дороги Машины Владивосток

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