Появилось новое видео со взрывом ТЦ в Апшеронске

Очередь на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи достигла 960 автомобилей, время ожидания составляет около двух часов. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по ситуации на переправе.

По его данным, со стороны Тамани ожидают въезда в Крым 540 автомобилей, а из Керчи в Краснодарский край хотят въехать 420.

Позже информационный центр опубликовал схему , на которой описал наиболее удобное время для проезда через мост. Он рекомендовал проезжать его в вечернее или ночное время, а также выбирать для проезда середину или конец недели.

Неделю назад очередь на подходах к мосту оказалась столь велика, что попала на видео. Своей очереди на проезд ожидали почти 1500 автомобилей, а время ожидания со стороны Тамани достигало трех часов.