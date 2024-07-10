10 июля 2024, 13:28

Появилось новое видео с места смертельного крушения самолета в Камском Устье

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Появилось еще одно видео с места крушения легкомоторного самолета в Татарстане. Ролик оказался в распоряжении 360.ru.

На записи видно, что пожарные тушат полыхающие обломки воздушно судна. От самолета практические ничего не осталось, он сгорел дотла. Авиакатастрофа унесла жизни троих людей , в том числе ребенка. Всего на борту находились четыре человека. Выжил только один мужчина, его доставили в больницу.

Пожар потушили. На фото, которые опубликовала Приволжская транспортная прокуратура , видны искореженные части судна, разбросанные на выжженной траве. На месте происшествия работают прокурор и следственно-оперативная группа.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Cessna-172 рухнул у палаточного лагеря рядом с населенным пунктом Камское Устье. Ранее стало известно, что самолет проводил экскурсии.

Уголовное дело Пожары Дети Татарстан Экскурсии Видео Авиакатастрофы Самолеты Россия Следственный комитет России
10 июля 2024, 13:52
СК возбудил дело после смертельной авиакатастрофы в Татарстане
Телеканал «360»
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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Cessna-172. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве рассказали, что уголовное дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

В данный момент следователи и криминалисты проводят комплекс первоначальных следственных действий, допрашивают свидетелей и готовятся к назначению экспертиз.

Сегодня утром три человека погибли при крушении легкомоторного самолета. Одному пассажиру удалось выжить.

Уголовное дело Татарстан Правила СК РФ Самолеты Мужчины
10 июля 2024, 13:38
Квартиру Дианы Гурцкой обстреляли в центре Москвы
Global Look Press
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В Москве обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкой. Она обратилась в полицию, сообщили журналисты «Московского комсомольца».

По данным издания, стрельба произошла в Ружейном переулке. Мужчина открыл огонь из пневматического оружия, находясь в соседнем доме.

Авторы статьи указали на то, что это не первый такой случай. Предположительно, сосед стрелял хаотично, а квартира Гурцкой попала под прицел случайно.

В результате стрельбы обошлось без пострадавших. Артистка написала заявление в местный отдел полиции. Стрелка удалось установить. Другие подробности уточняются.

На днях в Москве на Тихорецком бульваре в районе Люблино мужчина ранил из оружия людей. Стрельба началась во время массовой драки, в которой участвовали не меньше 20 мигрантов.

Стрельба Москва Шоу-бизнес
10 июля 2024, 13:31
«Просто начал угрожать». В Москве мужчина оскорбил девушку и выгнал ее из вагона метро
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Неизвестный мужчина набросился на девушку из-за внешности в московском метро. Пассажир оскорблял ее, а затем заставил выйти из вагона. Потерпевшей оказалась блогер Настя Ермак, которая рассказала 360.ru о случившемся.

Девушка находилась на станции «Сокольники» со своим другом.

«Мы просто стояли. Мы были в наушниках с моим другом, и мужчина сначала просто удивился моей внешности. Посмотрел и говорит: „О, это надо снять“. У него был почему-то включен звонок в WhatsApp, где было много человек», - поделилась Анастасия.

После этого мужчина спросил у девушки, русская ли она. Та ответила положительно, после чего мужчина стал материться, оскорблять девушку и выгонять из вагона.

«Он сначала просто начал угрожать. <…> Начал нас выгонять. <…> Вся физическая сила прилетела моему другу. Он просто выгонял нас до конца вагона. Мы прошли где-то два вагона до конца, до самого последнего, и он его пинал в спину. Все люди спокойно сидели, стояли, смотрели и ничего не делали», - рассказала потерпевшая.

Она сняла нападавшего на видео и показала ролик сотрудникам полиции в метро. С заявлением к правоохранителям девушка пока не обращалась.

Ранее пьяная пассажирка московского метро попыталась напасть на женщину с ножом.

Мужчины Метро Метро Москвы Москва
10 июля 2024, 13:02
Пожар в Лазаревском районном суде Сочи сняли на видео
Телеканал «360»
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Здание Лазаревского районного суда на улице Победы в Сочи загорелось 10 июля. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Огонь охватил 300 квадратных метров, сообщило издание yugopolis.ru. На месте происшествия работают пожарные.

Пожары Суд Сочи Видео

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