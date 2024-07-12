12 июля 2024, 16:38

Появилось новое видео с места падения Superjet под Коломной

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Самолет, выполнявший тестовый полет, рухнул в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказались кадры, снятые в первые минуты после крушения.

Superjet 100 рухнул в лесном массиве. Предварительно, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли. Никто из местных жителей не пострадал.

На ролике, снятом очевидцем, видно, что после падения самолета в небо поднимается густой, черный столб дыма. Пред падением лайнер подал сигнал бедствия. Жительница деревни Апраксино Ольга рассказала, что самолет сильно гудел и кружил над лесом.

Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место ЧП.

Территорию оцепили, работают экстренные службы. Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.

Самолет, выполнявший тестовый полет , рухнул в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказались кадры, снятые в первые минуты после крушения.

Катастрофы Коломна Видео Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 17:40
Минздрав рассказал о состоянии детей, освобожденных из плена в Уфе
Unsplash
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Медики осмотрели четверых детей из 16 находившихся в заточении в арендованной квартире в Уфе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава Башкирии.

«На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет», - заявили в Минздраве.

Двоих граждан Таджикистана заподозрили в том , что они удерживали детей в возрасте от четырех до 16 лет, в том числе и своих соотечественников, в квартире в Уфе, при этом регулярно избивали. Один из пленников сумел сбежать из квартиры и обратиться за помощью. Подозреваемых задержали. Следственные органы разыскивают родителей потерпевших.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя ведомства по региону Евгения Лагацкого доклад о ходе расследования дела.

Дети Башкирия Уфа Минздрав Таджикистан
12 июля 2024, 17:16
Стали известны подробности крушения Superjet под Коломной
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Экипаж пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 получил указание набрать высоту 10 тысяч футов, но начал снижаться на середине этой отметки. Об этом сообщил источник 360.ru.

Диспетчер потерял связь с пилотами, когда самолет достиг высоты 4500 футов. Максимально набранная высота борта составила 5200 футов. После этого лайнер начал снижаться, на вызовы диспетчера экипаж уже не отвечал.

С радаров самолет пропал примерно в 12 часов на отметке высоты в три тысячи футов.

Коломна Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 17:00
Стало известно, кому принадлежал упавший под Коломной самолет
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Разбившийся под Коломной Sukhoi Superjet 100, предположительно, принадлежал авиакомпании «Газпром Авиа». Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

\"По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа»\", - сообщили в надзорном ведомстве.

На место выехал московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев.

Минпромторг сообщал , что разбившийся самолет не был импортозамещенным.

Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 16:45
Стало известно точное место крушение лайнера Superjet
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Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в лесном массиве около деревни Большое Карасево в Подмосковье. Об этом заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет. Глава округа выехал на место авиакатастрофы. По его словам, на борту борта находились три члена экипажа: два пилота и штурман.

Коломна Крушение самолета под Коломной

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