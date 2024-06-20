20 июня 2024, 08:28

Появилось фото сгоревших на парковке в Москве автомобилей

Телеканал «360»
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Утром 20 июня в Москве послышались громкие звуки, похожие на взрывы. На парковке возле дома на Большой Филевской улице сгорели четыре автомобиля. 360.ru показал фото с места происшествия.

Машины получили сильные повреждения. Металлический корпус смялся, местами сошла эмаль. В одном из авто пострадал не только капот, но и салон.

Взрывы послышались на парковке у дома по Большой Филевской улице, 4, произошел пожар. Очевидцы заявили, что рядом лежал мужчина. Пожарные потушили открытый огонь. По информации источника 360.ru, пострадали четыре автомобиля.

В мае автомобили горели на улице Вольной на Соколиной Горе. На них перекинулся огонь с воспламенившихся мусорных баков. Очевидцы так же слышали взрывы. Пожарные потушили огонь. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров.

Пожары ДТП Взрывы Москва
20 июня 2024, 08:18
Резервуар загорелся на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области после атаки дрона
Telegram
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Пожар вспыхнул рано утром на территории Платоновской нефтебазы. На объекте, предположительно, из-за атаки БПЛА загорелся резервуар, сообщил в своем Telegram губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

«Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе. Пострадавших нет», - подчеркнул он.

Нефтебаза расположена в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. На месте ЧП работают силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

В регионе приняли все меры для обеспечения безопасности, добавил Егоров.

О пожаре на нефтебазе также сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В 06:00 возгорание на объекте в пгт Энем Тахтамукайского района, по его данным, полностью ликвидировали. Огонь успел охватить около 400 квадратных метров.

«Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб», - заключил он.

Пожары Беспилотники
20 июня 2024, 07:09
На Большой Филевской улице в Москве услышали взрывы
РИА «Новости»
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На западе Москвы взорвались автомобили и начался пожар. Пострадали, по меньшей мере, один человек и четыре машины. Открытый огонь потушили, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали в 06:37 к дому на Большой Филевской улице, 4. По словам очевидцев, взорвались несколько машин. Неподалеку от них лежал мужчина.

К 06:43 открытый огонь ликвидировали. Пострадали четыре автомобиля.

Пожары Взрывы Машины Москва
20 июня 2024, 06:18
Мужчина утонул в пруду глубиной полметра на севере Москвы
РИА «Новости»
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На севере Москвы во время прогулки с отцом умер 40-летний мужчина. Он почувствовал себя плохо и упал в Большой Садовый пруд, сообщил источник 360.ru.

Отец позвонил в экстренные службы 19 июня в 22:33. Они с сыном шли вдоль забора, и второму стало плохо. Он облокотился о забор, оступился и скатился в воду. Родитель спустился и попытался ему помочь.

Спасатели поисково-спасательной станции «Академическая» подняли пострадавшего из воды с глубины 40-50 сантиметров. Он пробыл в пруду около 10 минут. Попытки реанимировать ни к чему не привели, мужчина умер.

В районе Фрунзенской набережной в центре столицы 18 июня достали из воды другого мужчину. По словам источника 360.ru, он вел себя неадекватно.

Спасатели Москва
20 июня 2024, 02:26
Скрипачка Мариинского театра попала в реанимацию с симптомами ботулизма
РИА «Новости»
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Скрипачка Мариинского театра отравилась салатом лобио из сервиса доставки еды во время гастролей в Москве. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на коллегу артистки.

По словам музыканта, девушка заказала салат в сервисе доставки «Самокат» в четверг, 13 июня. В течение двух дней девушка страдала от странных симптомов, а на третий ее состояние сильно ухудшилось: начало двоиться в глазах, возникла боль при глотании, речь стала невнятной. Перед очередной репетицией пострадавшей вызвали скорую помощь и госпитализировали.

В больнице врачи сразу спросили у девушки, ела ли она салат с фасолью из сервиса доставки. Получив утвердительный ответ, пострадавшую направили в реанимацию.

В Москве с симптомами ботулизма к врачам обратились более 120 человек. Около половины из них госпитализировали, многих - в тяжелом состоянии. По данным «Роспотребнадзора», опасная бактерия распространилась через салат «Лобио с фасолью».

Еда Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России

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