Появилось фото самолета, совершившего жесткую посадку на Ямале

На кадрах видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения. В кадр попали и сотрудники экстренных служб, работающие на месте.

Самолет с 41 человеком на борту (36 пассажирами и пятью членами экипажа), следовавший по маршруту Сабетта - Утренний, аварийно приземлился в паре километров от взлетно-посадочной полосы. Пострадали три человека : командир, второй пилот и один из пассажиров. Предварительно, никому из них не понадобилась госпитализация.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.