23 декабря 2024, 11:25

Появилось фото с места столкновения автобуса и маршрутки в Москве

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В Сети появилось фото с места столкновения маршрутки и автобуса в Ясеневе. Снимок опубликовала пресс-служба прокуратуры Москвы.

На кадрах видно, что маршрутное такси врезалось в автобус.

«По предварительным данным, водитель маршрутного такси частного перевозчика допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом», - уточнили в пресс-службе.

Водитель маршрутки и пассажиры получили травмы. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.

Авария произошла на Профсоюзной улице 23 декабря. Всего пострадали пять человек. Одного из пассажиров госпитализировали в Коммунарку , другого - в ГКБ № 13. Сотрудники ГУ МЧС по столице ликвидировали последствия ДТП.

Фото ДТП Автобусы Москва
23 декабря 2024, 11:50
Российские туристы пожаловались на атаки неизвестных насекомых на Пхукете
Unsplash
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Неизвестные насекомые атакуют в Таиланде российских туристов. У людей появляются странные пятна на руках, а местные врачи не могут определить, что это, сообщил Telegram-канал Shot.

Неделю назад одна из туристок приехала на Пхукет вместе с дочкой и мужем. Через пару дней они заметили на руках странные красные пятна. Сначала женщина подумала, что это следы от планктона, и решила пару дней не ходить на море. У ее супруга никаких пятен не было.

Однако двухдневное пребывание вдали от моря не помогло - странные воспаления продолжали появляться. Тайские врачи пока не могут точно определить, что это за укусы. Женщина предполагает, что насекомые могли залететь в номер через балкон.

После возвращения домой семья обратится к российским специалистам для диагностики и лечения.

Ранее на турецких курортах началась вспышка заболеваемости вирусом Коксаки. Россияне рассказывали, что у них отслаивались ногти и кожа. Роспотребнадзор открыл горячую линию.

После вирус Коксаки добрался минимум до девяти регионов России. К симптомам заболевания относятся: жидкий стул, сыпь, боль в горле, насморк, кашель и повышение температуры. Некоторые туристы, вернувшиеся с курортов Турции, жаловались на тошноту и лихорадку.

Врачи Таиланд Насекомые
23 декабря 2024, 11:02
Азовки начали массово выбрасываться на берег после разлива мазута в Краснодарском крае
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После разлива мазута из-за столкновения танкеров в Краснодарском крае зафиксировали массовый выброс дельфинов на берег. Об этом сообщили в научно-экологическом центре «Дельфа».

«Выброс считается массовым при условии, когда минимум двух китообразных (не пара мать детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки!» - указали специалисты.

В центре назвали ситуацию чрезвычайно тревожной и отметили, что у двух обнаруженных на побережье самок выявили кровь и пену в горле и дыхательных путях.

Чтобы установить причину смерти, специалисты отобрали пробы. Планируется провести вскрытие. Не исключено, что китообразные погибли из-за острой интоксикации парами мазута или отравленной рыбой, инфекции или внутренних травм и контузии.

Ранее стало известно, что очевидцы обнаружили на пляже Алексино в Новороссийске восемь свежих тел азовок.

Нефть Животные Экология Крушение танкеров в Керченском проливе
23 декабря 2024, 09:33
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Ясеневе
РИА «Новости»
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Маршрутное такси и автобус попали в ДТП на Профсоюзной улице в районе Ясенево. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Есть пострадавшие», - заявил он.

По данным источника, травмы получили пять человек.

Участником ДТП стал автобус 804 маршрута. Разлива топлива в результате аварии не произошло. На месте работают экстренные службы. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения.

Утром 23 декабря на МКАД перевернулась фура с водкой. Грузовик наехал на бетонные блоки. Водитель пострадал, его госпитализировали врачи скорой помощи. Из-за случившегося перекрыли три полосы движения на МКАД, образовался большой затор.

ДТП Автобусы Москва
23 декабря 2024, 09:30
Сотни пассажиров застряли в 4 сибирских аэропортах из-за непогоды
Unsplash
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Из-за неблагоприятных погодных условий 23 декабря задержали авиарейсы из аэропортов Горно-Алтайска, Новокузнецка, Норильска и Томска. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В аэропорту Горно-Алтайска задержали рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» из Москвы и в обратном направлении.

«На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени Покрышкина направлен рейс авиакомпании „Сибирь“, следовавший из Москвы. Ожидает вылета более 300 пассажиров, из них 12 детей», - отметили в ведомстве.

В международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Волынова не вылетели вовремя рейсы «РедВингса», «Северного ветра» и «Аэрофлота», следующих в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Задержка продлится более пяти часов. Вылет ждут более 400 пассажиров, среди которых семеро детей.

В аэропорту Норильска ожидают вылета более 480 пассажиров, среди которых 34 ребенка. В Томске отправки рейсов ждут свыше 300 пассажиров, в том числе 19 детей.

В петербургском аэропорту Пулково также произошла массовая задержка рейсов. Пассажиров, которые успели пройти регистрацию и даже успели сесть в самолеты, вернули обратно в терминал. К полуночи были задержаны 14 вылетов из Санкт-Петербурга, а еще 12 рейсов вылетели с опозданием.

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