Появилось фото с места столкновения автобуса и маршрутки в Москве
В Сети появилось фото с места столкновения маршрутки и автобуса в Ясеневе. Снимок опубликовала пресс-служба прокуратуры Москвы.
На кадрах видно, что маршрутное такси врезалось в автобус.
«По предварительным данным, водитель маршрутного такси частного перевозчика допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом», - уточнили в пресс-службе.
Водитель маршрутки и пассажиры получили травмы. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.
Авария произошла на Профсоюзной улице 23 декабря. Всего пострадали пять человек. Одного из пассажиров госпитализировали в Коммунарку , другого - в ГКБ № 13. Сотрудники ГУ МЧС по столице ликвидировали последствия ДТП.